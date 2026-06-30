La Xunta construirá un nuevo aparcamiento para el CHUS de 1.500 plazas y propone uno provisional de unas 500

Reunión de la Xunta y personal técnico del Ayuntamiento de Santiago - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el conselleiro de Sanidade han presentado la propuesta para el aparcamiento del CHUS, que contempla la creación de 1.500 plazas y una mejora de los accesos al complejo hospitalario. Además, proponen al Gobierno compostelano habilitar un parking provisional de 500 plazas.

Así lo han trasladado a los medios de comunicación tras la reunión de trabajo mantenida con el Ayuntamiento de la capital gallega para abordar el desarrollo del Proxecto de interese autonómico (PIA) que permitirá reorganizar el entorno del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), mejorar su accesibilidad y ampliar la capacidad de aparcamiento.

En el encuentro de este martes se han analizado los avances del protocolo de colaboración firmado en 2024 entre la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago, por el que el Gobierno gallego se comprometió a tramitar y aprobar un PIA supramunicipal para ordenar y humanizar el entorno del CHUS, regular los espacios de aparcamiento y mejorar los accesos al complejo hospitalario.

La conselleira ha explicado que la redacción del PIA ya está en marcha, a cargo de Proyfe, tras la contratación del equipo redactor durante 2025 y destacó que la propuesta presentada al Ayuntamiento permitirá compatibilizar la planificación urbanística con actuaciones que pueden ejecutarse de forma inmediata.

Entre ellas figura la nueva glorieta de acceso en A Choupana, cuyo proyecto será entregado este mes de julio por la consultora para agilizar en la medida de lo posible su licitación, al tratarse de una actuación compatible con el planeamiento urbanístico vigente.

UN TOTAL DE 1.500 PLAZAS

El Proxecto de Interese Autonómico se estructura en torno a tres grandes objetivos: mejorar la red viaria y los accesos al hospital, ampliar la capacidad de aparcamiento y reorganizar la movilidad interior e integración urbana del complejo hospitalario.

La propuesta contempla la creación de un anillo perimetral que permitirá distribuir el tráfico alrededor del CHUS, mejorando la fluidez de la circulación y reduciendo el tránsito por el interior del recinto hospitalario. El nuevo acceso principal se situará desde la conexión del periférico con la rúa Mestre Mateo, complementado con la mejora del acceso desde la avenida de Barcelona, la glorieta de A Choupana y la conexión con el Campus Sur.

Asimismo, el proyecto prevé la construcción de un nuevo aparcamiento con seis plantas y alrededor de 1.500 plazas, lo que supone incrementar en unas 500 plazas la previsión inicial. Según la conselleira su ubicación facilitará un acceso directo desde el periférico, reduciendo la congestión del tráfico en el interior del complejo hospitalario.

Mientras se ejecuta esta infraestructura definitiva, la Xunta ha propuesto habilitar un aparcamiento provisional con alrededor de 500 plazas en el entorno sur del CHUS. Esta solución respetará las viviendas existentes, la zona de protección del Castro de Conxo y mejorará la conexión peatonal con el hospital.

Además, el PIA también incluye la reordenación de los espacios interiores del complejo, con la mejora de la urbanización, las zonas verdes y los itinerarios peatonales, garantizando en todo momento el funcionamiento del hospital y del helipuerto.

Tras la reunión, la conselleira ha avanzado que esta misma semana se remitirá el documento al Ayuntamiento para recabar su conformidad antes de elevar la aprobación inicial del Plan al Consello da Xunta. La previsión es culminar su redacción a finales de este año o principios de 2027.

Allegue ha lamentado la ausencia de la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartin, en la reunión, indicando que "debería haber asistido" a ella. Igualmente, ha asegurado que eso no impide que la colaboración y la cooperación entre ambas instituciones siga siendo "la máxima posible".

CRECIMIENTO DEL HOSPITAL

Por su parte, el conselleiro de Sanidade ha adelantado que, aprovechando la oportunidad estratégica que supone el PIA, su departamento apostó por planificar "con mayor ambición" el futuro del hospital, priorizando la ampliación del área de Urgencias, considerada actualmente el punto de mayor presión asistencial del CHUS.

La nueva actuación para el edificio A contempla una ampliación distribuida en cinco niveles que permitirá incorporar zonas de endoscopia, cirugía mayor ambulatoria, bloque quirúrgico, ampliación de Urgencias, laboratorios y zona de residuos, además de crear los espacios necesarios para las instalaciones de toda la ampliación del espacio hospitalario.

Todo ello, ha remarcado, con el objetivo de convertir el área en un "nudo asistencial estratégico centrado en las áreas de mayor intensidad y que requieren mayor agilidad", como las urgencias y los procesos críticos.

Así, ha detallado que "de forma inmediata" se iniciará el proceso para licitar la redacción del nuevo proyecto del edificio A con la ampliación de las urgencias, con el objetivo de tenerlo listo el próximo año y, a partir de ahí, poder licitar las obras.

Según ha remarcado el conselleiro, este cambio supone pasar de una ampliación "aislada y condicionada por el actual edificio a una planificación global" del complejo hospitalario, que permitirá organizar de forma "más eficiente" los accesos, los flujos de pacientes y profesionales, los espacios asistenciales y las futuras ampliaciones del CHUS.

RAXOI VE "INICIALMENTE BIEN" EL PROYECTO

En este contexto, la mandataria local, preguntada por Europa Press sobre la propuesta para el aparcamiento del CHUS, ha realizado una valoración inicial positiva, aunque su Gobierno realizará una evaluación "más detallada" una vez que los servicios municipales puedan inspeccionar adecuadamente el proyecto.

Goretti Sanmartín ha avanzado que inicialmente les parece "bien" que pueda haber un proyecto con un mayor número de plazas de aparcamiento, aunque se cambie "de nuevo la localización prevista" inicialmente.

Además, ha visto con buenos ojos la propuesta de que el CHUS cuente con un parking provisional mientras se desarrolla la obra, asegurando que es "necesario", ya que el proceso de construcción "va a llevar tiempo". También, ha destacado la obra de mejora de la Glorieta da Volta do Castro, una de las cuestiones que Raxoi señaló especialmente para impulsar la accesibilidad de la zona.

Igualmente, la mandataria local ha lamentado que no se optase por la opción de realizar un aparcamiento subterráneo, y ha recordado que en su día el Gobierno local "cumplió" poniendo una parcela a disposición de los usuarios del CHUS.

Con todo, ha solicitado a la Xunta que "se agilice lo máximo posible" el proceso para que el parking definitivo "pueda ser una realidad" y ha reiterado la "colaboración" municipal en todo el proceso.