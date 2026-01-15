La Xunta defiende los "contratos" con los que fomentar la desconexión del alumnado: "No es una medida comunista"

1042877.1.260.149.20260115143710 El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido este jueves los "contratos voluntarios" entre centros educativos y alumnos para tratar de regular y promover el uso responsable de pantallas fuera de horario escolar. En concreto, ha insistido en que "no se trata de fiscalizar" y que "no es una medida comunista con la que meterse en la vida de las familias".

A preguntas de los medios este jueves en Santiago tras la presentación del 'Plan integral de bienestar digital' --del que forman parte estos "contratos"--, el conselleiro ha desgranado que lo que se pretende es tener una herramienta voluntaria con la que "generar un marco de concienciación, un marco de relación y un marco de sensibilización".

Pero también ayudar a las familias para poder implementar una serie de acciones y de medidas que vayan orientadas a restringir el "mal uso" de los dispositivos tecnológicos por parte de las personas jóvenes fuera del horario escolar.

"Es simplemente dar una herramienta para ayudar y muchas familias no lo han pedido", ha subrayado el conselleiro, a la vez que ha insistido en que "no se trata de fiscalizar ni de controlar, sino de ayudar y de fijar un marco de corresponsabilidad entre, en este caso, el mundo educativo y las familias".

En concreto, el llamado 'Contrato de vida digital' busca fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado, se trata de un documento de carácter voluntario que firmarán el centro y el estudiante, de acuerdo con la familia, relativo al uso de tecnologías fuera del horario escolar.