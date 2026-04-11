La Xunta defiende el proyecto de planta de residuos en Teo (A Coruña) y se pone a disposición de vecinos para informar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha defendido el proyecto de la planta de tratamiento de residuos de la construcción que la empresa de excavaciones y demoliciones Midón pretende ubicar en Cacheiras, Teo (A Coruña), y se ha puesto a disposición de los vecinos para darles toda la información que necesiten.

Así lo ha trasladado la titular de Medio Ambiente tras ser preguntada este sábado en Santiago por los medios de comunicación sobre el malestar de los vecinos de la localidad.

Todo ello después de que la Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpas demandase al Ayuntamiento de Teo "una posición firme" y su "apoyo explícito" a que no se ubique la planta entre Feros y A Torre, con viviendas cerca, para así enviar "un mensaje relevante" a la Xunta, ya que ambas administraciones están gobernadas con mayoría absoluta por el PP.

En este contexto, Vázquez ha explicado que tanto esta planta como cualquier otra actividad que se quiera implantar en el territorio debe superar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o una Autorización Ambiental Integrada,. "Por lo tanto, aquí hay que valorar el cumplimiento", ha indicado.

Por ello, la conselleira ha pedido a los vecinos que sean conscientes que, al igual que se generan residuos, tiene que haber lugares donde se puedan transformar esos residuos. "Lo que no puede ser es que se creen plataformas cada vez que se quiera instalar algo en el territorio", ha subrayado.

Finalmente, ha puesto la Consellería de Medio Ambiente a disposición de todos los vecinos para dar toda la información al respecto. "Si Galicia es la comunidad autónoma que más redujo sus emisiones es porque es de las más estrictas en el cumplimiento de la ley", ha concluido.