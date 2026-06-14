La Xunta desactiva las alertas sanitarias por episodio de calor al bajar las temperaturas este domingo

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha desactivado las alertas por episodio de calor que había dispuesto antes los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud. La Consellería de Sanidade ha tomado esta decisión en base a los datos de MeteoSalud y Meteogalicia, que indican que este domingo las temperaturas volverán a ser las "habituales para esta época del año".

Con todo, el organismo autonómico de metereología mantiene avisos de nivel amarillo por tormentas localmente fuertes en las horas centrales del día, entre las 15.00 y las 21.00. Las zonas afectadas serán la provincia de Ourense y la montaña, el sur y el centro de Lugo. Además, los municipios del Miño de Ourense estará en alerta amarillo por máximas de 36 ºC o más.

Según la predicción de Meteogalicia, las temperaturas sufrirán un descenso entre ligero y moderado, lo que permitirá dejar atrás las jornadas de calor intenso vividas el viernes y el sábado. Estas dejaron valores inusualmente altos para esta época del año, con máximas oscilando entre los 37 y 38 grados ambos días.

Con todo, "un embolsamiento de aire frío en altura sobre Portugal dejará en Galicia un día de inestabalidad atmosférica", avanza el organismo autonómico. De este modo, el cielo presentará alternancia de nubes y claros y, con el avance del día, crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos tormentosos en muchos puntos del interior.

De cara al lunes, aunque Galicia continuará con cierta inestabilidad, las temperaturas máximas sufrirán un descenso entre moderado y notable. Mientras este domingo casi todas las ciudades superarán los 30 grados, el lunes únicamente lo hará Ourense, que espera una máxima de 35. Además, no hay ningún aviso metereológico previsto.

EFECTOS DEL CALOR SOBRE LA SALUD

Aunque ha desactivado las alertas por calor, la Consellería de Sanidade ha recordado, a través de un comunicado, aquellas recomendaciones que debe seguir la población frente a estos episodios, como beber más líquidos sin esperar a tener sed, evitar bebidas caliente, alcohólicas, café, té o cola y aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas.

El departamento autonómico también fomenta usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y que transpire. Además, recomienda permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra y evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor.