La Xunta destaca que Galicia cumple los objetivos de estabilidad en 2025 gracias a su "política responsable"

Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha destacado que Galicia cumple con los objetivos de estabilidad en el 2025, gracias a una "política responsable" que promueve "más crecimiento y empleo".

Así lo ha destacado el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que le ha presentado este lunes al Consello los datos de cierre del ejercicio del año 2025, que mejora las previsiones iniciales, en las que se preveía un défict cero.

Según ha indicado la Xunta, de este modo, la Comunidad gallega registró un saldo fiscal positivo del 0,18% del PIB, con un comportamiento, un año más, mejor que la media española, que fue del -0,30%.

El Gobierno gallego ha destacado que forma parte, además, del grupo de comunidades autónomas que cerraron el año 2025 con un resultado equilibrado, blindado, al tiempo, los servicios públicos, con un aumento de los gastos financieros del 5,5% y una disminución en los intereses de 54 millones de euros (-15,5%), que permitieron dedicar más recursos a las políticas públicas.

El documento destaca que la Xunta realiza el segundo mayor esfuerzo inversor de todas las comunidades, alcanzado el 14,5%, lo que permitió, sin necesidad de acudir al endeudamiento, aumentar las inversiones en sanidad, con 107 millones más en hospitales y 24 millones más en centros de salud, también en educación, con 60 millones más en centros de educación.

Para la construcción y el fomento de rehabilitación de viviendas se dedicaron 132 millones más y 40 millones en movilidad sostenible, o 59 millones para la dinamización económica del medio rural.

MENOR ENDEUDAMIENTO

Pese a los gastos excepcionales de la pandemia, el Ejecutivo autonómico ha subrayado Galicia redujo el nivel de endeudamiento hasta el 13,9%, que es 3,6 puntos inferior al de 2019.

Así, ha puesto en valor que n cinco años se redujo un 29% la ratio de deuda sobre PIB en la comunidad gallega, que continua siendo la cuarta con menor endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común. La deuda de cada ciudadano gallego es hoy de 2.514 euros menor que la media de las comunidades autónomas.

Galicia se consolida como un referente entre las regiones que pagan de forma más ágil a sus proveedores, con un periodo medio de pago de 15,6 días, lo que reduce 1,7 días el período con respecto al año anterior y pagando 10,5 días antes que la media española.

En definitiva, el Gobierno gallego ha destacado que cerró el año 2025 con un saldo fiscal positivo del 0,18 % del PIB, lo que mejoró las previsiones iniciales, en las que se preveía un objetivo de déficit cero; se obtuvo una capacidad de financiación de 157 millones de euros y se ejecutó el 100% de los fondos propios.

Lo hace, además, cumpliendo las reglas fiscales tanto en el objetivo de estabilidad como en el objetivo de deuda, ajustándose a la regla de gasto europea y, por segundo año consecutivo, sin recurrir al déficit.