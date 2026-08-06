La Xunta destaca que Galicia se mantiene como la segunda comunidad con menor tasa de violencia de género con 6.188 casos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Social e Igualdade ha valorado los últimos datos del sistema Viogén publicados por el Ministerio del Interior, que sitúan a Galicia con 6.188 casos activos de violencia de género. Según ha destacado el Gobierno autonómico, estas cifras confirman que la comunidad se mantiene como la segunda autonomía "con el porcentaje de violencia de género más bajo de toda España".

En una respuesta difundida a los medios, la Xunta han incidido en que estos datos reflejan que Galicia "sigue avanzando en la lucha contra los malos tratos a las mujeres" a través del impulso de iniciativas "para sensibilizar, prevenir, detectar y actuar ante estos casos".

Entre las actuaciones a las que se ha referido se encuentra la ampliación de la Red gallega de acogimiento, que contará próximamente con la apertura en Santiago de un centro especializado para la atención a víctimas que presenten problemas de adicción, según ha recordado.

Asimismo, ha hecho referencia al refuerzo de la red de Centros de Información a la Mujer (CIM) mediante la puesta en marcha de cuatro unidades móviles "para acercar información a los ayuntamientos rurales y a los campus universitarios".

En el ámbito normativo, la Consellería ha resaltado la importancia de la futura Ley gallega contra el acoso y la violencia digital, una norma "pionera en España" y que, según han avanzado, su tramitación parlamentaria se iniciará en el próximo periodo de sesiones.