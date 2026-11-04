La Xunta destaca el mejor octubre en afiliaciones y achaca alza del paro al fin del verano e impacto de regularizaciones

Archivo - La directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado, valora los datos del paro - CONCHI PAZ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Formación y Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, destaca que se registra el mejor mes de octubre en cotizantes, con 1.127.270, al tiempo que achaca la subida del paro en Galicia al final del verano y al impacto de las personas regularizadas.

Aunque se produce una destrucción de 697 empleos en octubre en comparación con septiembre, la Xunta subraya el aumento interanual del 2,2%, con con 24.286 afiliaciones más que hace un año. Resalta que es "el máximo registrado para este mes desde el inicio de la serie histórica, en 2004, y el cuarto mayor registro global, solo por detrás de los de julio, agosto y septiembre de este mismo año".

En relación con el paro, Galicia cerró octubre con 114.849 personas paradas. El desempleo aumentó un 1,29% respecto al mismo mes del año anterior, una subida que se concentra en el colectivo sin empleo anterior, lo que relaciona con el impacto de las personas regularizadas al amparo del proceso extraordinario impulsado por el Gobierno central. Agrega que, por el contrario, el paro descendió en todos los sectores en comparativa interanual.

En términos mensuales, el desempleo aumentó un 2,15%, "una evolución habitual en octubre por la finalización de los contratos vinculados a la temporada de verano", dice el Gobierno gallego. Agrega que la subida fue inferior a la media de los últimos 30 años, situada en el 3,09%.

La directora xeral señaló que esta evolución se enmarca en una tendencia generalizada en el conjunto del Estado: 13 de las 17 comunidades autónomas registraron un aumento interanual del paro y todas experimentaron una subida mensual. "En este contexto, Galicia se sitúa como la sexta comunidad con mejor evolución interanual y la novena en la mensual, en términos relativos", asevera la Xunta.