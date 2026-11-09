La Xunta destina 151 millones a ayudas para facilitar acceso a vivienda y rehabilitación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado el plan gallego de ayudas para impulsar vivienda del próximo año, con el que destinará 151 millones de euros repartidos en dos líneas estratégicas: 83 millones para facilitar acceso a vivienda y 67 para rehabilitación.

Así lo ha avanzado este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha detallado que esta línea de ayudas "multiplica por cuatro las aportaciones de años anteriores".

Además, tal y como ha apuntado, irán destinadas a particulares, comunidades de vecinos, cooperativas y ayuntamientos. Según ha avanzado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, "buena parte" de ellas podrán solicitarse a partir del mes de enero.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)