A Conselleira De Vivenda E Planificacin De Infraestruturas, Mara Martnez Allegue, Responder¡ No Pleno Unha Pregunta En Materia De Vivenda. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivienda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha asegurado que el Gobierno gallego quiere que Ourense tenga plan general de ordenación municipal (PGOM) "cuanto antes" después de que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, acusase al Ejecutivo autonómico de tumbarlo por "motivos electoralistas".

Este asunto ha saltado este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia después de que el martes trascendiese que la Xunta emitió un informe con requerimientos sobre el PGOM y que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, denunciase "bloqueo".

En la sesión plenaria, Armando Ojea ha preguntado a la Xunta por los motivos por los que no promueve vivienda pública en la zona de Bemposta, en la ciudad de Ourense, al asegurar que allí la Administración autonómica dispone de una parcela de 75.000 metros cuadrados que sería perfectamente apta desde el punto de vista técnico y jurídico para promover vivienda pública. Sin embargo, ha denunciado que la Xunta "no tiene ningún interés" de promoverla en al ciudad.

Además, ha aprovechado para asegurar que "para sorpresa de nadie" el Ayuntamiento tuvo "ayer" conocimiento de que la Xunta les devuelve el PGOM. "Yo entiendo que se devuelva la primera vez, pero todos estos meses, hubo reuniones entre los funcionarios de la Xunta y del Ayuntamiento para hacer lo que nos pedía" el Gobierno gallego.

Dicho esto, ha sostenido que se da un "informe negativo" por que están ahí las elecciones municipales". "Tengo claro que por motivos puramente políticos ustedes nos devuelven el PGOM para que no influya electoralmente", ha manifestado para incidir en que los funcionarios del Consistorio y la Administración autonómica se habían puesto de acuerdo y que eran "retoques menores" los que faltaban que "no suponían el bloqueo".

En su respuesta, la conselleira ha sostenido que Bemposta no es el lugar más adecuado para construir vivienda publica por muchas razones, entre ellas porque se trata de un lugar "totalmente alejado de la zona urbana".

Allegue has asegurado que para construir vivienda pública "hace falta suelo apto donde poder construir" y ha recordado que el Consistorio trasladó a principios de legislatura que "no tenía parcela disponible para ceder a la Xunta". "Tenga por seguro que no nos damos por vencidos y que si cambia de opinión, o tiene parcela que ceder, desde la Xunta construiremos vivienda pública", ha afirmado.

Tras ello, además, ha asegurado que no permitirá que el diputado "ponga en tela de juicio" la actuación de los funcionarios porque los que emiten el informe sobre el PGOM "son funcionarios".

Dicho esto, ha afirmado que lo primero que le llama la atención es que pese a que la Xunta remitió "ya la semana pasada" el informe con los requerimientos no fue hasta "ayer" cuando "abrieron la notificación" --en referencia al Ayuntamiento--.

Además, ha señalado que llama la atención que los requerimientos sean sobre asuntos como el hecho de que la memoria economía "se basa en datos de hace más de una década". "La memoria económica tiene 13 años de retraso, por lo tanto, estamos hablando de cuestiones que por supuesto pueden ser enmendadas y por supuesto la Xunta quiere que Ourense disponga de PGOM cuanto antes porque sin PGOM no hay seguridad jurídica".