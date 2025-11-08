La Xunta elevará hasta los 21 años la atención de jóvenes con trastorno autista en unidades infanto-juveniles

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Federación Autismo Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado que la Xunta reforzará el cuidado de los niños y adolescentes con trastorno autista, elevando hasta los 21 años su atención en las unidades infanto-juveniles de salud mental de los hospitales gallegos.

El titular de la cartera sanitaria de la Xunta, acompañado de la directora xeral de Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social e Igualdade, Begoña Abeijón, ha intervenido este sábado en el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Federación Autismo Galicia: Infinitas miradas, unha mesma visión. Infinitos camiños, unha mesma rede.

En este evento, del que ha informado la Xunta en un comunicado, Caamaño ha puesto en valor la colaboración permanente de la Xunta con la Federación Autismo Galicia para apoyar sus actividades de formación, sensibilización y accesibilidad cognitiva.

El conselleiro ha señalado que la mano de la Xunta estará siempre para seguir colaborando para dar una asistencia de máxima calidad a las personas con autismo y atención a sus familias.

ABORDAJE INTEGRAL

El máximo responsable del Servizo Galego de Saúde ha dicho que los trastornos del espectro autista requieren de un abordaje integral de las necesidades de los pacientes, orientada a facilitar un apoyo individualizado, especializado y basado en la evidencia científica.

Así, ha incidido en que las medidas y la atención deben ser transversales, tocando todos los contextos en los que se desarrolla la persona a lo largo de todas las etapas de su vida.

Para garantizar una mejor atención, la Xunta ha recordado que existe en cada área sanitaria una unidad especializada de atención a la salud mental infanto-juvenil.

Además, las consultas de neuropediatría desempeñan un papel fundamental, y también desde la atención primaria el Sergas hace un seguimiento y revisiones en los primeros años de vida a través del programa Neno san.