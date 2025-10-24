Xunta y empresarios piden una reunión con el Ministerio de Transportes para exigir la gratuidad y traspaso de la AP-9

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, se reúnen en el despacho de la representante autonómica. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Vivenda e Infraestruturas, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y Fegatramer solicitarán la próxima semana una reunión con el Ministerio de Transportes para exigir la transferencia de la autopista AP-9, después de que esta semana se conociesen las enmiendas a la proposición de ley de transferencia de esta vía del PSOE.

Tras mantener una reunión en San Caetano, la responsable autonómica de Infraestruturas, María M. Allegue, ha mostrado su "sorpresa" por las enmiendas de los socialistas, que considera "una tomadura de pelo" y que cree que "desvirtúan la posibilidad de esa transferencia".

Asimismo, la conselleira ha asegurado que todas las partes implicadas coinciden en que "se está ninguneando a Galicia", ya que se trata de "una infraestructura fundamental" para la Comunidad y para la competitividad del sector económico.

Del mismo modo, el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, ha explicado que las empresas siguen reclamando la gratuidad y la transferencia de esta vía porque "es fundamental" y, además, "se está haciendo en otros lugares de España".

En esta línea, ha defendido que Galicia "ha hecho sus deberes" y "ha presentado los costes y la hoja de ruta para llegar a buen puerto", por lo que Vieites ha considerado que la reunión que reclaman es "fundamental" para solicitar "conjuntamente" esta demanda. "La unión hace la fuerza", ha aseverado.

ENMIENDAS PSOE

Por otro lado, cuestionada por los argumentos del PSOE en los que incide en que lo importante es que los conductores no paguen los peajes, la conselleira ha insistido en que Galicia "lleva 16 años solicitando la transferencia" y que "fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas, incluido el PSdeG". "No entendemos esa doble vara de medir", ha lamentado.

A su vez, ha destacado que las enmiendas de los socialistas dejan a Galicia "como un mero informante", cuyos informes "no serán vinculantes en ningún caso", por lo que ha vuelto a insistir en que se trata de "una tomadura de pelo".

"Pienso que Besteiro debe defender a los gallegos y si realmente quiere esa gratuidad lo que tiene que hacer es proceder al rescate, que es lo que estamos pidiendo", ha aseverado.

Por último, Allegue ha defendido esta solicitud conjunta toda vez que el Ministerio "no atiende al Ejecutivo gallego ni al Parlamento", por lo que ha afirmado que espera que de este modo el ministro Óscar Puente sí reciba a la Comunidad, recordando que esta es la octava reunión que demandan.