La Xunta envía a la zona afectada por la DANA un helicóptero con capacidad de rescatar hasta a diez personas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha confirmado que, en respuesta a la demanda de medios aéreos y tras mantener contacto con sus homólogos en Valencia y Castilla La Mancha, uno de los dos helicópteros que dependen de la Xunta para tareas de salvamento, partirá a la zona de Levante afectada por la DANA para ayudar en los trabajos de rescate.

Rueda ha explicado que ha tenido la ocasión de hablar, a través de mensajes, tanto con el popular Carlos Mazón como con el socialista Emiliano García-Page para preguntar "cómo estaba la situación" en la noche pasada y ofrecer la ayuda que fuese posible desde Galicia.

"Los dos me dijeron que estaban muy preocupados y muy atentos a la evolución que hubiese. Parece que ha dejado de llover y eso, al menos, es una mínima ayuda. Esta mañana la verdad es que aún no he podido hablar con ellos", ha trasladado, a preguntas de los medios, a su llegada a un acto en Santiago.

Eso sí, ha confirmado que se están realizando las gestiones necesarias, en la línea de la demanda de medios áereos --dado que los terrestres, aparte de la distancia entre territorios, no pueden acceder a muchas zonas--, para que uno de los dos helicópteros de salvamento que depende de la Xunta.

"El 'Pesca 1', que tiene base en Vigo, está aprovisionándose ahora mismo y saldrá inmediatamente, en principio hacia Levante, o hacia la zona donde le digan que se están coordinando las áreas de salvamento. La previsión es que este medio, que puede hacer un rescate de hasta diez personas simultáneamente, esté ya trabajando por la tarde", ha explicado.

"LA CIFRA ES TREMENDA

A preguntas de los medios, acerca de si podría haber gallegos entre los fallecidos o desaparecidos (las primeras cifras oficiales apuntan a que habría más de medio centenar de víctimas mortales), Rueda ha asegurado que "no se sabe todavía".

"La cifra de víctimas es tremenda, mucho más de lo que se esperaba, ayer se hablaba de seis o siete desaparecidos, pero ahora se estima que más de 50 víctimas. La situación parece tremenda, lo que estamos viendo, y esperemos que no vaya a más, pero las perspectivas no son nada buenas", ha concluido.