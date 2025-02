La Xunta exige al Gobierno rectificar el visor al que "se aferra" el TSXG para paralizar 77 eólicos

Critica que el alto tribunal gallego se basa "única y exclusivamente" en este criterio "erróneo" para las suspensiones de proyectos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, exige al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique el visor que considera "el 100% del territorio" de Galicia como "sensible" a la implantación de eólicos, ya que se queja de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "se aferra" a esta zonificación ambiental de desarrollo de renovables para paralizar 77 parques en la comunidad.

En declaraciones este jueves con motivo de su presencia en Madrid para asistir a la conferencia sectorial de Medio Ambiente, la conselleira ha señalado que ese visor publicado en 2022 es meramente "orientantivo", pero supone convertir a Galicia en "un área altamente sensible a la implantación de eólicos". Así, se queja de que el alto tribunal gallego se basa "única y exclusivamente" en esa zonificación para suspender 77 de los 92 parques que en este momento están paralizado por el TSXG, por "un criterio que es erróneo".

"De seguir así, Galicia no podría avanzar en la descarbonización, Galicia no podría tener energía verde limpia, Galicia no podría llegar al año 2040 a tener neutralidad climática, es decir, a tener casi que aire puro", opina, puesto que "no se podría implantar ni un solo" eólico.

Vázquez remarca que en Galicia "ya no está permitido instalar eólicos en el 78% del territorio" debido a cuestiones como ser Red Natura o haber especies protegidas, lo que deja un 22% para la implantación. "Por lo tanto, lo que queremos es que la zonificación que publique el Ministerio de Transición Ecológica en su página sea la misma zonificación de Galicia", apostilla.

A renglón seguido, lamenta que, "a pesar de tener las vías favorables y tener los estudios pertinentes", el TSXG opte por "retrasar" estos proyectos eólicos.

Insiste en pedir "seguridad jurídica". "Creo que no hay necesidad de tener un visor que lleve a confusión a un tribunal que su objetivo es que no se implante ni un solo eólico en Galicia", asevera. "¿Qué pretendemos? Bueno, pues que los visores que tenga el Ministerio sean los que tienen las comunidades autónomas", concluye.