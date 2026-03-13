La Xunta exige al Gobierno suspender el plazo de alegaciones a la reforma del reglamento de costas por defectos de forma

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, remite una carta a la ministra para la Transición Ecológica sobre el reglamento de Costas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha exigido al Gobierno la suspensión del plazo de alegaciones a la reforma del Reglamento General de Costas por "la existencia de numerosos defectos de forma" y "la ausencia de información preceptiva e imprescindible para ejercer adecuadamente, de forma bien fundamentada, ese derecho a realizar aportaciones".

Así lo ha trasladado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que manifiesta su malestar con la manera de proceder del Gobierno central en la tramitación de esta reforma.

En la misiva, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, la responsable autonómica recuerda que las comunidades conocieron la publicación del trámite de audiencia e información pública de la modificación del reglamento a través de la web del Ministerio y que el periodo para hacer aportaciones va del 9 de marzo al 1 de abril, por lo que son solo 18 días hábiles, prácticamente el mínimo previsto legalmente.

Y esta situación, sostiene la Xunta, "se da a pesar de que la tramitación del real decreto no se está realizando por la vía de urgencia, dado que no encaja con los supuestos legales previstos".

Además, la conselleira argumenta que tampoco se justificaría esa urgencia teniendo en cuenta que el procedimiento abierto por Bruselas para modificar la normativa se remonta a diciembre del año 2024.

Ángeles Vázquez incide en que, a diferencia de los dos intentos anteriores del Gobierno central de modificar el Reglamento General de Costas, en esta ocasión el texto articulado propuesto no está acompañado de la preceptiva Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN).

Esa memoria, conforme apunta, suele incluir el correspondiente documento de evaluación jurídica y un estudio de impacto económico y presupuestario en el que se cuantifican las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma. Se trata de cuestiones, todas ellas, imprescindibles para hacer de forma fundamentada las correspondientes observaciones.

Además, señala que no parece aleatorio el hecho de que el Reglamento General de Costas sea el único borrador de real decreto de los publicados en los últimos días en la página de transparencia del Gobierno central que carece de la preceptiva MAIN.

En esta línea, la titular de Medio Ambiente en el Gobierno gallego incide en que el Ministerio debería haber seguido el mismo procedimiento que en los anteriores intentos de modificar el reglamento y dar audiencia a la ciudadanía, a las organizaciones y entidades interesadas, así como remitir el texto articulado y la memoria correspondiente a la Xunta. De hecho, señala que las dos veces anteriores le pidió a esta última un informe sobre la normativa del que ahora prescinde.

Ángeles Vázquez urge además la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Costas de manera presencial para abordar con las comunidades la reforma del reglamento -cosa que considera que ya debería haber hecho antes de iniciar el procedimiento- y la necesidad de elaborar una nueva Ley de Costas -como piden las autonomías- con el fin de garantizar el principio de legalidad y el equilibrio entre el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente.

CONCESIONES EN LA COSTA

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático lamenta asimismo que, tras asumir plenamente la gestión del litoral el pasado 1 de julio, la Xunta aún sigue esperando a que el Gobierno central remita 194 expedientes de concesiones en la costa. Denuncia en este sentido que, de los ya recibidos -un total de 661-, muchos llegaron de forma deficiente, con formatos y documentos que dificultan acceder a la información necesaria para su tramitación.

Explica además que, tras analizar esta documentación, se detectó que más de la mitad de los 248 expedientes recibidos en relación con concesiones en el litoral que están en tramitación son de antes de 2020. Esto denota que el Ministerio mantuvo estos 137 procedimientos parados, guardados en un cajón, durante más de cinco años, con el correspondiente perjuicio para sus titulares.

Una "desidia" que, según la conselleira, contrasta con la "celeridad" del Gobierno autonómico, que, desde la asunción plena de las competencias en este ámbito, ya ha sido capaz de resolver más de 900 autorizaciones, informes y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y zonas de servidumbre de protección.

GESTIÓN DEL PARTIMONIO NATURAL

Por otra parte, la conselleria ha puesto en valor el compromiso natural de la Xunta con la preservación del patrimonio natural de la Comunidade durante una reunión mantenida con la directora xeral de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Grethel Aguilar.

En el encuentro, del que ha informado la Xunta en otro comunicado, Vázquez ha destacado los pasos que el Gobierno gallego ha dado en los últimos años para garantir la conservación de la biodiversidad, los hábitats y la riqueza ambiental de la Comunidad.

En concreto, ha informado a la directora de la UICN de que tanto el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia como los seis parques naturales que hay en Galicia tienen sus correspondientes planes rectores de usos y gestión, en los que se establecen las pautas a seguir para compatibilizar la protección de estas áreas con el aprovechamiento de los recursos naturales y con el disfrute por parte de la ciudadanía.

Además, también este viernes, la conselleira ha animado a los jóvenes gallegos a convertirse en protagonistas de la acción climática en la Comunidad e involucrarse de forma activa y directa en la búsqueda de soluciones frente a los grandes retos ligados al calentamiento global.

Acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, la responsable autonómica ha participado en una de las charlas divulgativas que por segundo curso consecutivo y bajo el paraguas del programa Inspiradores polo clima impulsa su departamento entre el alumnado gallego.