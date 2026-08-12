Xunta y Gobierno apelan a la prudencia y la responsabilidad durante el eclipse: "Galicia está preparada"

Eclipse solar - DFG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguran que Galicia está "preparada" para vivir "con seguridad y normalidad" el eclipse solar total de esta tarde.

Así se han expresado tras la reunión de seguimiento del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que han participado junto al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, para supervisar el dispositivo especial activado con motivo de este acontecimiento.

Alfonso Rueda ha apelado a la precaución y a la responsabilidad de la ciudadanía, incidiendo en que "se planifique el desplazamiento con tiempo" y que "no se espere a última hora para acercarse a las zonas donde se tiene previsto ver el eclipse".

También ha recordado que debe seguirse en todo momento la información que se da a través de los canales oficiales. "Galicia va a vivir un día histórico", ha destacado, apuntando además que es una manera de promocionar el territorio, ya que es "uno de los lugares más privilegiados de España para poder verlo".

Por su parte, Pedro Blanco, ha puesto el foco en la "plena coordinación" entre administraciones desde el primer momento y ha recordado que el Gobierno de España lleva meses trabajando en la preparación de un "operativo sin precedentes" para garantizar la seguridad, la movilidad y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia durante una jornada en la que se prevén importantes desplazamientos y una elevada concentración de personas en numerosos puntos de Galicia.

"Hoy vamos a vivir un momento histórico. Estamos preparados y queremos que sea también una jornada segura", ha afirmado.

Igual que el líder del Ejecutivo autonómico, ha apelado a la prudencia y a la responsabilidad de la ciudadanía. "Pedimos atención en los desplazamientos, seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, sobre todo, evitar riesgos innecesarios", ha insistido.

Ha reiterado también la importancia de observar el fenómeno con todas las garantías, utilizando exclusivamente gafas homologadas y ha recomendado informarse a través de los canales oficiales.

"Nuestro deseo es que todos podamos disfrutar de este momento histórico con seguridad, tranquilidad y responsabilidad. Estamos convencidos de que Galicia va a estar a la altura", ha concluido Pedro Blanco.

OPERATIVO DESPLEGADO

El operativo del Gobierno moviliza y refuerza medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Dirección Xeral de Tráfico, Salvamento Marítimo, AEMET y Carreteras del Estado, entre otros organismos, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada.

El pasado viernes Galicia activó el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) Nivel 2 y constituyó el Cecopi, que desarrollará un seguimiento continuo hasta que se normalice la movilidad en las carreteras tras el eclipse.