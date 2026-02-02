Xunta y Gobierno avanzan para que Galicia asuma competencias de permisos iniciales de trabajo a extranjeros

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha analizado un informe que constata pasos para que Galicia pueda asumir las competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros, en palabras del presidente autonómico, Alfonso Rueda, el "prolegómeno a acuerdos importantes que tienen que llegar".

En su comparecencia, Rueda ha recordado que, después de solicitar este traspaso al Ejecutivo en julio de 2025 con el respaldo unánime del Parlamento de Galicia y el aval del Consello Consultivo, acaba de recibir un borrador de acuerdo de traspaso tras una primera reunión técnica celebrada el pasado miércoles 28 de enero en Santiago.

Rueda ha informado de que el borrador de traspaso de competencias remitido incluye las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia --o su modificación siempre que afecte exclusivamente al ámbito territorial de Galicia--; y las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia --o su correspondiente prórroga-- para personas trabajadoras transfronterizas.

También incorpora las autorizaciones iniciales de trabajo para actividades de temporada --o su prórroga--; y las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia para titulares de estancias de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicio de voluntariado o actividades formativas.

Tras lamentar que inicialmente hubo pocos pasos, el presidente gallego ha celebrado que parece que los avances sobre esta cuestión han alcanzado una mayor "velocidad".

En este momento, Rueda ha explicado que la Xunta está a la espera de la remisión de la memoria económica "que recoja la transferencia de los medios materiales y personales" vinculados a las nuevas competencias, y que, según lo transmitido en el encuentro de la pasada semana, debería ser enviada a finales de este mismo mes de febrero como paso previo a la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para consensuar este traspaso.

MÁS NECESARIAS CON LA REGULARIZACIÓN

Estas competencias, que tal y como señaló el presidente ya tienen Euskadi y Cataluña, son --según advierte la Xunta-- aún más necesarias para Galicia teniendo en cuenta la situación que puede derivarse de la regularización de migrantes en situación irregular aprobada la pasada semana por el Gobierno y que, según la Xunta, "harán precisas respuestas específicas desde el territorio ligadas a las políticas activas de empleo que ejerce cada comunidad".

Respecto a la regularización, Rueda ha lamentado que está "muy mal" planteada y ha afeado que no se haya practicado el "diálogo" con las autonomías, en las que incidirá.

Además, la Xunta recuerda al Ejecutivo que la incorporación real de las personas trabajadoras extranjeras "no puede limitarse a formalizar situaciones administrativas, remarcando la necesidad de vincular la inmigración al empleo de calidad para evitar situaciones de vulnerabilidad o exclusión social".

Por todo ello, lamentando "el enfoque y las severas carencias estructurales de la política migratoria" del Gobierno central --Rueda ha afirmado que "no tiene" este mismo lunes--, la Xunta urge acelerar el traspaso de funciones y servicios relacionados con los permisos iniciales de trabajo.

El objetivo es, "siempre dentro de las competencias autonómicas, avanzar en un modelo integral para Galicia que permita incorporar a los trabajadores extranjeros al tejido productivo con la máxima agilidad, de un modo ordenado y con todas las garantías".

HOJA DE RUTA

La hoja de ruta trazada por Galicia avanza en dos niveles. Por un lado, Rueda ha destacado la negociación con el Estado para asumir cuanto antes estas nuevas competencias con el objetivo de poder ejercerlas ya en el primer semestre de 2026. Y, por otro, los preparativos internos necesarios, que se seguirán desarrollando en las próximas semanas, incluidos aquellos orientados a facilitar la inmediata incorporación al tejido laboral de las personas inmigrantes que se regularicen.

Este modelo, en el que también serán clave otras reclamaciones al Gobierno central como la agilización de la homologación de títulos o la activación del catálogo de puestos de difícil cobertura, busca articular las herramientas adecuadas para procurar una migración ordenada y ligada al mercado de trabajo.

Un camino que, según ha recordado el presidente, cuenta con un eje prioritario en los gallegos y gallegas del exterior articulado a través de la 'Estratexia Galicia Retorna', y que bajo la misma filosofía de planificación, acciones en origen y conexión directa con las empresas, busca atraer en un segundo eje a trabajadores de terceros países, con un foco especial en Hispanoamérica por cuestiones de arraigo sociocultural.

TALENTO EMPRENDEDOR DE RETORNADOS

La Xunta también ha informado de que intentará reforzar la atracción de talento emprendedor de los retornados con una nueva edición de ayudas dotada con más de 1 millón de euros para apoyar 150 proyectos.

La convocatoria de 2026 de estas aportaciones, integrada en la 'Estratexia Galicia Retorna' y también en la 'Estratexia de emprendemento ligado ao territorio' saldrá publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia y abrirá el plazo de solicitudes el próximo 9 de febrero.

Las ayudas van desde los 6.000 euros y pueden alcanzar hasta los 10.000 cuando la persona solicitante es mujer y su centro de trabajo está situado en un municipios rural.