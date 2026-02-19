La Xunta habla de "cambio demográfico positivo" tras aumentar los nacimientos en Galicia en 2025

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en Rois - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, habla de "cambio demográfico positivo" al crecer la natalidad en Galicia en 2025 "por primera vez desde 2008" y por encima de la media, de acuerdo con los datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al respecto, valora el impacto de las medidas de apoyo a las familias puestas en marcha por la Xunta, como la gratuidad de escuelas infantiles, las casas nido, el bono 'Concilia' o la 'Tarxeta Benvida'.

La conselleira ha visitado este jueves la escuela infantil pública autonómica de Rois (A Coruña) acompañada del alcalde, acto que ha aprovechado para referirse a los últimos datos demográficos del INE y señalar que "revelan un cambio de tendencia en la natalidad" en la comunidad gallega.

Además, ha subrayado el hecho de que la comunidad gane población "de manera sostenida" en las cuatro provincias. En 2025, Galicia aumentó en 13.600 su número de habitantes, para situarse por encima de los 2,7 millones, la cifra más alta desde 2015, destaca la Xunta.

Fabiola García ha señalado que estos datos "constatan que Galicia está consiguiendo revertir las proyecciones demográficas de hace una década, con casi 130.000 habitantes más de los previstos".

"Esto demuestra que las medidas de apoyo a las familias puestas en marcha por la Xunta están dando resultado", ha incidido y ha comprometido seguir "trabajando para consolidar la 'Galicia calidade' que todos quieren".

Además, García se ha reunido con el regidor de Rois, Ramón Tojo, para evaluar el impacto que tiene el acuerdo alcanzado entre Xunta y Fegamp para el incremento a la aportación a este servicio, y también se vio con trabajadoras sociales municipales.

Aprovechó para denunciar que el Gobierno central "paralizó" el denominado plan de choque de la dependencia y la discapacidad de la Xunta y lo atribuye a un "afán puramente recaudatorio".

Y es que, según sus datos, con las más de 12.500 homologaciones automáticas de la discapacidad realizadas por la Xunta el pasado año, el Ejecutivo central dejó de recibir 114 millones.