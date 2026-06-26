La Xunta indica que hay familias sin contacto con gallegos en La Guaira, aunque no hay constancia de víctimas mortales

Powerful earthquakes strike Venezuela - Jimmy Villalta / Zuma Press / Europa Press / Conta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha indicado que, de momento, "no hay constancia" de víctimas gallegas y en la zona de La Guaira, la más afectada por los terremotos, "hay gallegos" con los que las familias no han podido contactar y "no saben cuál es la situación".

"Por todos los contactos, las entidades que están por las diferentes partes del país, salvo en la zona de Caracas y La Guaira, los efectos del terremoto fueron muy inferiores", ha señalado este viernes, consultado por Europa Press.

Los datos de los que dispone la Xunta son de última hora de la jornada del jueves debido a la diferencia horaria. La comunidad gallega residente en Venezuela, según los últimos datos del IGE, alcanza las 30.329 personas.

Rodríguez Miranda ha indicado que tiene constancia de que, en la parte de Caracas, hay familias que tuvieron "diferentes tipos de daños en sus viviendas y negocios". "En la zona de La Guaira es donde hay la mayor ausencia de información", ha señalado.

Es precisamente en ese estado donde "hay gallegos" con los que las familias "no han contactado" y de los que "realmente no saben" cuál es su situación o si se trata de una falta de comunicación, que "en la mayoría de los casos será así".

"Ahí hay menos cantidad de gallegos; es una zona de gran implantación canaria, pero también es cierto que sí hay algunas familias que viven ahí. Entonces, hay gente que está en Galicia e intentan contactar", ha detallado.

UNA RED DE CENTROS

En cuanto a la ayuda en el país, Rodríguez Miranda ha subrayado que los centros gallegos, sumándose en su conjunto a otros españoles, establecieron una red para servir como lugar de recogida y acopio y, "si en algún momento fuese necesario acoger a alguna familia, podrían hacerlo".

Otra de las situaciones que están detectando es que hay gente que, aunque el edificio está en pie, "tiene mucho miedo" a estar dentro debido a posibles réplicas del seísmo.

Por su parte, la Xunta "está pendiente" para ver "cómo poder actuar y ayudar". "Estamos en contacto con los centros y, por su puesto, con el consulado y la embajada desde el primer momento", ha asegurado.

A renglón seguido, ha puntualizado que la Xunta "siempre tiene abiertas" unas ayudas de emergencia que se convocan todos los años y que, por lo tanto, estarán a disposición de las familias. "Además, si hubiese que incrementarlas se podría hacer y, si hay que tomar alguna medida extraordinaria, pues lógicamente así lo haríamos", ha avanzado.

El Ejecutivo gallego también está en contacto con entidades en Galicia, como la Federación de Retornados de Venezuela, que está instrumentado mecanismos para la recogida de productos de primera necesidad.