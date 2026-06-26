Desaparecida una familia de Marín (Pontevedra) que estaba de viaje en Venezuela cuando sucedieron los terremotos

PONTEVEDRA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha informado de que una familia venezolana, de cuatro personas y residente en el municipio pontevedrés, que se encontraba de viaje en Venezuela está desaparecida tras un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y en Baleares).

En un audio remitido a los medios este viernes, la alcaldesa ha detallado que fue el colegio donde los niños están escolarizados el que, en la jornada del jueves, dio la voz de alarma.

"Se pusieron en contacto conmigo en concreto el colegio, donde sus hijos acaban de terminar el curso el viernes, y parece ser que el sábado se iban como todos los años a Venezuela con sus familias", ha detallado.

La alcaldesa ha remarcado que se mantendrá en comunicación a con los organismos oficiales para obtener información y ha expresado su solidaridad "con todo el mundo" que está sufriendo esta situación. "Por supuesto, ofrecer la ayuda en la medida de las posibilidades que nosotros podamos", ha remarcado.

El Ayuntamiento de Marín ha convocado un minuto de silencio para el lunes a las 12.00 horas como muestra de apoyo al pueblo venezolano.

EL COLEGIO LA INMACULADA EXPRESA SU "CARIÑO Y APOYO"

Por su parte, el Colegio La Inmaculada, donde están escolarizados los niños, ha manifestado que su pensamiento y corazón están con la familia que "vive momentos de enrome angustia".

"Como escuela y como familia que somos, queremos haceros llegar toda nuestra proximidad, cariño y apoyo. Compartimos vuestra preocupación y dolor y mantenemos la esperanza de que todo tenga un final feliz", ha remarcado el colegio.

A renglón seguido, han mostrado su "deseo de todo corazón" de que pronto lleguen buenas noticias y "rezan por las personas afectadas y sus familias". "No estáis solos. Toda la comunidad educativa está con vosotros", ha afirmado.