La Xunta insta a reforzar la prevención de riesgos laborales ante las altas temperaturas

Archivo - Playa de la Antena en el río Miño, en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha pedido reforzar la prevención de riesgos laborales ante las altas temperaturas, al tiempo que recuerda que, a través del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) tiene en marcha una campaña para sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos derivados de la actividad laboral en estas circunstancias.

En un comunicado, y ante los riesgos existentes, apela a prevenir especialmente el estrés térmico, ocasionado cuando el organismo pierde su capacidad para autorregular la temperatura por una mezcla de las condiciones del clima, el esfuerzo físico requerido y la propia respuesta biológica del cuerpo.

Así, remarca que este riesgo aumenta cuando las tareas se llevan a cabo a la intemperie, cuando es obligatorio el uso de equipos de protección individual (EPI) o tras exposiciones prolongadas al sol. Por ello, insta a hacer pausas periódicas para recuperar fuerzas, evitar comidas copiosas o consumo de café y bebidas alcohólicas.

También avisar de inmediato si se comienzan a notar síntomas de ahogo o exceso de calor y beber a menudo aunque no se tenga la sensación de sed.

DEMANDAS A NIVEL MUNICIPAL

En otro orden de cosas, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ourense ha pedido al gobierno local que ponga en marcha "medidas urgentes" para adaptar a la ciudad a las altas temperaturs y proteger a los colectivos más vulnerables.

Entre otras, plantea utilizar galerías comerciales o espacios municipales como refugios climáticos, crear estaciones de frío con ventiladores y nebulizadores en puntos especialmente afectados por altas temperaturas o mejorar el cuidado y conservación de sendas fluviales.

A su vez, en Lugo el BNG ha propuesto estudiar medidas de ahorro de agua este verano. En un comunicado, asegura que deben establecerse actuaciones ante el cambio climático y diseñar estrategias "que permitan a las personas disponer de agua todo el verano".