La Xunta invertirá 34 millones en 12 actuaciones para reducir el riesgo de inundación en 43 kilómetros de río

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 26/10/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia destinará 34 millones de euros durante el próximo año a ejecutar 12 obras de mejora en 43 kilómetros de ríos para reducir el riesgo de inundaciones, una medida que beneficiará a unas 8.900 personas, que "pasarán a vivir en zonas con menos riesgo".

Así lo ha anunciado el presidente, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que ha dado luz verde a estas intervenciones, que buscan "prevenir males mayores" que "no se produzcan" en Galicia "situaciones como las que estamos viendo en otros puntos".

En un contexto de cambio climático, ha dicho Rueda, "la prevención y la planificación son claves" para hacer frente a los episodios adversos que pueden producir inundaciones en zonas habitadas de la Comunidad.

En la rueda de prensa ha tomado también la palabra la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha explicado que las intervenciones se plantean para "garantizar la seguridad de las personas que viven cerca de los cauces de los ríos", y abarcarán aspectos como mejora de aliviaderos de agua, eliminación de obstáculos, actuaciones en intersecciones con carreteras o vías de tren y mejora de puentes.