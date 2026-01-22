La Xunta justifica la suspensión de clases para este viernes ante "riesgos no ordinarios" por la alerta de nieve

1044910.1.260.149.20260122190849 Archivo - Dos personas caminan con un trineo por la nieve, a 18 de enero de 2023, en Castroverde, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, ha defendido la decisión de suspender las clases para este viernes por la alerta de nieve en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra, todo ello ante una situación potencial de "riesgos no ordinarios".

En una entrevista a Europa Press, Vila ha explicado que "no es que haya un riesgo extremo, que sería la situación roja, pero sí hay una situación de potencial riesgos no ordinarios que llevan a que adoptemos esa decisión, insisto, por prevención y precaución".

Motiva la decisión, adoptada en el seno de la Comisión Temporal de Alertas, el temporal que, a causa de la borrasca 'Ingrid', azotará Galicia. De hecho, la Xunta ha informado de que, desde esta medianoche, activa la alerta naranja por nevadas en distintas zonas de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

"La Comisión de Alertas lleva unos días siguiendo los fenómenos meteorológicos adversos de estos últimos días y en el día de hoy se reunió para decretar el cierre de actividad docente en ocho de las 16 zonas en las que se divide Galicia", ha desgranado Vila.

"ES EXIGIBLE LA PRUDENCIA"

Así, ha hecho hincapié en que "las decisiones se toman en función de estos datos y lo que es exigible siempre es la prudencia y la seguridad de los escolares". De este modo, ha indicado que se han enviado un mensaje individualizado a 62.000 familias y a 4.000 profesores".

"Por lo tanto, se actúa siempre con un principio de prudencia tratando de preservar que continúe el servicio público educativo pero, en este caso, las circunstancias aconsejan el cierre de los centros", ha subrayado.

NIVEL ROJO POR TEMPORAL COSTERO

Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.

Del mismo modo, la Secretaría xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia ha ratificado la suspensión de la actividad deportiva federada y las del programa 'Xogade' por la alerta naranja por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero.

MÁS DE LA MITAD DE AYUNTAMIENTOS GALLEGOS SIN CLASE

Los ayuntamientos afectados por las distintas suspensiones se pueden consultar en el 'Portal Educativo'. Las clases y el transporte se suspenden en un total de 160 municipios, más de la mitad de los 313 de la comunidad gallega, y son los siguientes:

-- Los 92 municipios de la provincia de Ourense.

-- 52 ayuntamientos de la provincia de Lugo en tres zonas:

- 27 de Lugo centro: Abadín, Begonte, Castroverde, Cospeito, Guitiriz, Láncara, Meira, Muras, Antas de Ulla, Castro de Rei, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Rábade, Sarria, Xermade, Portomarín, Riotorto, e Vilalba.

- 14 de Lugo Montaña: Baleira, Becerreá, Folgoso Do Courel, O Incio, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Samos, Baralla, Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Ribeira de Piquín e Triacastela.

- 11 de Lugo Sur: Bóveda, Chantada, Pantón, Quiroga, O Saviñao, Taboada, Carballedo, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil y Sober.

-- 16 ayuntamientos del interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.