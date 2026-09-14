La Xunta lanza un nuevo plan de residencias que permitirá crear 1.800 plazas en 25 nuevos centros, el 60% públicas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha informado de que la Xunta ha aprobado un nuevo plan de residencias que permitirá crear 1.800 nuevas plazas en 25 nuevos centros y, como mínimo, el 60% de ellas serán de carácter público.

Así lo ha señalado este lunes en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, donde ha indicado que este es un proyecto que da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Debate de Estado de Autonomía de 2025.

Para llevar a cabo este nuevo acuerdo, el Ejecutivo gallego pondrá en marcha 24 nuevos centros residenciales en ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes. Con esta nueva acción se generarán sobre un millar de empleos y dotarán de este recurso a los ayuntamientos que no disponían de el.

"Con este nuevo plan, Galicia contará con 24 nuevos centros residenciales en ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes, a los que se sumará el nuevo comprometido por la Xunta par Ribeira", ha detallado Fabiola García.

El proyecto, ha puntualizado la conselleira, estará estructurado en 12 lotes y cada uno de ellos estará compuesto por una residencia principal que tendrá más de 100 plazas y otra "residencia satélite" de menor tamaño.