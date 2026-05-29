Xunta lanzará en junio una nueva línea de ayudas de 45 millones para facilitar la transición del sector automovilístico

Imagen de la asamblea de Ceaga en Vigo. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

VIGO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este viernes que su Gobierno lanzará este junio una nueva línea de ayudas, dotada de 45 millones de euros, para apoyar al sector automovilístico en la transición hacia el vehículo eléctrico.

Así lo ha señalado el líder autonómico en su intervención en la asamblea anual del Clúster de Empresas de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), celebrada esta mañana en Vigo, donde ha dicho que esta inversión se enmarca dentro del Plan director de la automoción, anunciado hace dos años, que cuenta con un presupuesto global de 230 millones de euros.

De esta manera, estos nuevos 45 millones se suman a los 50 millones extraordinarios que se habilitaron el año pasado, ha subrayado, también en el marco de dicho Plan.

Rueda ha puesto en valor la importancia de la automoción para al economía gallega, al representar más de un 15% del PIB y generar casi 24.000 empleos.

Durante su discurso, el presidente gallego se ha referido de nuevo a las "nuevas oportunidades" que se presentan en el sector automovilístico gallego con la posible implantación en la Comunidad de una factoría de la marca china MG, esperando que pronto se confirme el desembarco de la multinacional en Galicia y sea una realidad.

CEAGA

En el acto también ha hablado la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira, quien ha agradecido la presencia de Rueda y de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el apoyo de la Xunta al sector.

Ella ha reivindicado que uno de cada cuatro vehículos que se construyeron en España el año pasado se hizo en Galicia, destacando el papel de Stellantis Vigo en estas cifras y del resto de empresas auxiliares que lo han hecho posible.

Pero los retos a los que se enfrenta el sector hacen necesario "actuar con visión, rapidez y determinación", ha dicho, para seguir reforzando el ecosistema industrial gallego.

Antes, el primero en tomar al palabra fue el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera, quien aseguró que el plan industrial de la factoría automovilística olívica "permanece inalterable" y subrayó que la planta avanza ya en la preparación de nuevos lanzamientos para dar respuesta a los objetivos de coste y de plazo marcados por la multinacional, siempre con la "máxima calidad".