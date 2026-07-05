La Xunta mantiene la alerta roja por episodio de calor en 46 municipios para este lunes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantendrá la alerta roja por episodio de calor en 46 municipios para este lunes, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este domingo por MeteoSalud.

Concretamente, este lunes permanecerán activas las alertas en nivel 3, rojo, en las zonas isoclimáticas del centro de Lugo y la montaña de Ourense.

En cuanto al nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, montaña de Lugo, sur de Lugo, Valdeorras e interior de Pontevedra.

Finalmente, el nivel 1, amarillo, afectará a la zona isoclimática del Miño de Ourense.

ACTIVIDADES DEPORTIVOS

En el ámbito deportivo, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada al aire libre este lunes, entre las 12.00 y las 20.00 horas, en las zonas afectadas por la alerta roja.

Por otra parte, en las zonas con alerta naranja por calor no se suspende la actividad deportiva federada, aunque se recomienda adaptar los horarios de práctica a las condiciones específicas de cada zona, evitando, en la medida de lo posible, las horas de mayor calor y adoptando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas.