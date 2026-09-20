La Xunta mantiene para este lunes la alerta roja por altas temperaturas en el interior de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantendrá para este lunes la alerta roja por altas temperaturas en el interior de Pontevedra, según las predicciones remitidas por MeteoSalud.

Tal y como ha indicado el Gobierno gallego en una nota de prensa, se mantendrá el nivel 3 --rojo-- en el interior de Pontevedra; mientras que estarán en nivel 1 --amarillo--, el noroeste, interior y suroeste de A Coruña, la montaña de Ourense y las Rías Baixas.

Las previsiones de MeteoGalicia indican que las altas presiones están localizadas al norte de la península ibérica, donde permanecerán estacionarias al menos hasta el próximo miércoles.

Debido a esta posición, impedirán que lleguen influencias atlánticas y atraerán aire cálido procedente del sur. Esto dará lugar a cielos despejados, viento en calma y temperaturas elevadas durante los próximos días.

En lo que respecta a la práctica deportiva, la Xunta mantendrá también la suspensión de la actividad del programa Xogade en el exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas en el interior de Pontevedra debido a la alerta roja por altas temperaturas.

Por el contrario, la actividad deportiva federada autonómica no se suspende, pero se recomienda no realizarla entre las 13.00 y las 17.00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor, salvo en los deportes náuticos y acuáticos.