A xunta de persoal do HULA denuncia a situación de "colapso" do servizo de urxencias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

A xunta de persoal do Hospital Lucus Augusti de Lugo emitiu un comunicado no que denuncia a situación de "colapso" que atravesa o servizo de urxencias do centro lugués.

Os traballadores do hospital da capital provincial afirman que non existen camas de hospitalización libres, polo que os pacientes "pasan noites enteiras en urxencias ou en observación de urxencias" á espera.

Engaden que habitacións de observación de urxencias indicadas para un paciente "son usadas continuamente" para dúas persoas a pesar de non contar co equipamento necesario e só dispor dun timbre ou unha toma de osíxeno, por exemplo.

Así, advirten que o servizo se atopa "saturado" por estas circunstancias dado que os pacientes que deberían ser atendidos en hospitalización sono en urxencias.

Deste xeito, sinalan á dirección do HULA como responsable da situación "ao non ter camas operativas, minetras permanecen pechadas as plantas de cirurxía e outra de medicamento interno", o que suma un total de 68 camas.

Por tanto, solicitan á xerencia que estas camas "volvan ser operativas" para "dar un servizo e unha atención de calidade" aos pacientes do hospital.