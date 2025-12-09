La Xunta pide a Caballero que "deje de engañar" y "haga sus deberes": "No existe nada pendiente del túnel de Elduayen"

VIGO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha pedido al alcalde, Abel Caballero, que "deje de engañar" a los vigueses y "haga sus deberes": "No existe nada pendiente del túnel de Elduayen".

Así lo ha señalado en un audio enviado a los medios de comunicación tras las palabras del regidor, que acusó al Gobierno gallego de paralizar, a través de Patrimonio Cultural, "un número importantísimo de obras" en la ciudad.

En concreto, Caballero se refirió ahora a la reforma de los accesos a la capilla de A Guía que, según ha dicho, "están parados desde mayo" por Patrimonio. Cabe recordar que ese acceso lleva más de tres años cerrado.

El alcalde también ha hablado de las rampas mecánicas de la Gran Vía, "paralizadas desde agosto" o de la reforma de Plaza del Rey y de Elduayen.

RESPUESTA

Ante esta situación, Ortiz ha asegurado que Patrimonio ya respondió el mes pasado sobre el proyecto de A Guía, asegurando también que "no existe nada pendiente del túnel de Elduayen", ya que la respuesta fue enviada en verano por parte de la Xunta.

"Que no pase ni un solo día en el que el alcalde miente a sabiendas", ha lamentado Ortiz, pidiéndole a Caballero que "haga sus deberes" porque "tiene todo parado desde hace años", apuntando, entre otras, a las obras en la ETEA, del Ifevi o la señalización del Camino de Santiago en la ciudad.

Sobre las rampas de la Gran Vía, la delegada de la Xunta ha dicho que el Ayuntamiento envió la documentación en septiembre, por lo que "está en plazo", mientras que el proyecto de la Plaza del Rey fue enviado hace un mes, estando también en plazo. "Deje de engañarnos", ha sentenciado.