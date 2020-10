La Xunta pide al Consultivo resolver sobre las sanciones de incumplimientos covid, pero Feijóo avisa: "se notificarán"

El presidente gallego apela a cumplir las normas y afirma que la Administración local y autonómica "se pondrán de acuerdo" para tramitar las multas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a los ciudadanos que incumplan alguna de las restricciones por la crisis sanitaria que los expedientes se van a tramitar y se van a sancionar, aunque en este momento todavía no se haya concretado si corresponde a los ayuntamientos o a la Administración autonómica, para lo cual se ha elevado una consulta al Consello Consultivo.

"Nosotros nos vamos a poner de acuerdo", ha asegurado tras reunirse, junto a tres conselleiros --entre ellos el vicepresidente primero--, con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, y la dirección de la asociación de ayuntamientos gallegos.

Para dirimir a qué administración corresponde interponer las sanciones, Feijóo ha dicho que se ha elevado una consulta al Consello Consultivo. "Para que nos diga cuál es la administración", ha explicado el mandatario autonómico, que debe interponer la sanción. En todo caso, ha lanzado el mensaje de que, mientras que no se aclare, los ciudadanos deben saber que "las sanciones interpuestas, se van a tramitar".

En este sentido, Feijóo ha avisado de que hay plazo de "un año" desde que se impone la sanción hasta que se notifica y, por tanto, el hecho de que no le llegase todavía a una persona una sanción, no significa que no la vaya a recibir. "Se le notificará en tiempo y plazo", ha aseverado.

En sus declaraciones, ha indicado que la ley "no prevé de forma específica" las sanciones a estas conductas, ya sean de los municipios o las comunidades autónomas, pero "van a llegar a un acuerdo".

INFORME ASESORÍA

En días pasados, se conoció un informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que atribuía a los ayuntamientos la competencia sancionadora, que se haría en virtud de la actual ley de salud pública. Al respecto, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, se pronunció en días pasados para indicar que si es preciso modificar las sanciones de la normativa, se hará, pero subrayó que con la actual ya se podían interponer multas.

Este martes, Feijóo ha recordado que la Xunta se ha ofrecido a los ayuntamientos pequeños "que no tengan medios suficientes" a tramitar las sanciones "por encomienda" de las administraciones locales.

Dicho esto, ha insistido en que se estudiará en concreto el ámbito de las competencias para las sanciones por incumplimientos como el uso obligatorio de la mascarilla, reuniones privadas o aforos de locales o terrazas. Y se reafirmó en el aviso de que "el hecho de que no llegue (todavía) no significa que no estén en plazo".

El presidente autonómico ha apelado a los ciudadanos a que tengan en cuenta, para sus "haciendas" personales, que les llegará la multa, así como ha instado a "cumplir taxativamente" las normas.