Xunta pide "diligencia" al Ayuntamiento de Santiago para avanzar en el párking del Clínico y reivindica "transparencia"

La conselleira de Vivenda, durante una visita a Mallou (Santiago) - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha pedido "diligencia" al Ayuntamiento de Santiago para avanzar en la tramitación del nuevo aparcamiento del Hopistal Clínico Universitario.

Tras la reunión de trabajo mantenida este martes, la conselleira ha reivindicado "transparencia total" por parte de la Xunta, de modo que "será trasladada toda" la información relativa al proyecto.

"Ahora pedimos que, una vez que remitamos la documentación, tiene que el Ayuntamiento manifestar su conformidad para poder seguir tramitando", ha destacado.

Según ha expuesto, la Xunta cuenta con aprobar el proyecto de interés autonómico (PIA) en 2027, pero en paralelo avanza en el proyecto constructivo, de modo que cuando esté listo el PIA podrá licitarse la obra.

En cuanto a la gestión del aparcamiento, ha indicado que "será en su día Sanidade quien regule su gestión", a preguntas sobre, entre otras cuestiones, los precios.