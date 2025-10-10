La Xunta prevé iniciar las obras de urbanización para construir 2.300 viviendas en el Ofimático de Vigo en 2028

El Gobierno gallego planifica 5.300 viviendas en la ciudad, incluyendo 1.600 en Navia y 1.400 en Ramón Nieto

VIGO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia prevé iniciar en 2028 las obras de urbanización para la construcción de 2.300 viviendas en la zona del Ofimático de Vigo, en el entorno de la antigua estación de buses de la Avenida de Madrid.

Así lo ha señalado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en un encuentro llevado a cabo este viernes en la ciudad olívica con los medios de comunicación y representantes del sector.

La responsable del Ejecutivo autonómico ha desgranado que su cartera planifica unas 5.300 viviendas en la ciudad, incluyendo 1.600 en el barrio de San Paio de Navia, de las cuales más de 900 ya están en marcha.

Las 3.700 restantes estarán en dos nuevos ámbitos ubicados en Ramón Nieto (unas 1.400) y en el Ofimático (2.300). Sobre estas últimas, la Xunta espera tener finalizado a principios de 2028 todas las gestiones y trámites necesarios, incluyendo la expropiación de los terrenos, para poder arrancar las obras de urbanización y posterior construcción en esa fecha.

Tal como ha subrayado Allegue, que ha estado acompañada por la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, el Gobierno gallego tiene comprometido una inversión de 248 millones de euros para Vigo, de los cuales 134 millones ya están ejecutados.

NAVIA

En Navia, en el polígono 1 la Xunta ya tiene en marcha la construcción de 240 nuevas viviendas y 43 están en redacción de proyecto, mientras que se está realizando la urbanización del polígono 2 se y la redacción del proyecto para 557 viviendas. Además, está en previsión el polígono 3, que completará la ampliación del barrio.

Allegue ha puesto en valor el empuje que el Gobierno gallego está dando a las técnicas industrializadas de construcción, que permiten acortar plazos, mejorar la calidad y reducir el impacto ambiental, según ha dicho.

"No son palabras, son hechos", ha reivindicado la conselleira, que ha explicado que el 25% de las viviendas irá a parar a la venta para menores de 36 años y un 40% para alquiler a esta franja de edad.

"Representan una oportunidad real para los jóvenes vigueses, tanto para quien quiere independizarse como para quien trabaja en la ciudad y busca un hogar accesible", ha sentenciado.