La Xunta propondrá al Gobierno medidas para mejorar la respuesta frente a posibles apagones energéticos

Rueda exige al Ejecutivo estatal "explicaciones" y asegura que "no está contribuyendo a defender la imagen de las renovables"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia trasladará a la Delegación del Gobierno, así como de forma interna en la Administración autonómica, una serie de medidas para mejorar la respuesta frente a posibles apagones energéticos que se puedan registrar en el futuro.

Así lo ha anunciado este lunes el máximo mandatario autonómico en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, en la que ha informado del balance de las incidencias provocadas en Galicia por el apagón energético generalizado registrado el lunes pasado, día 28 de abril.

Si bien no ha detallado en qué consistirán estas medidas, Rueda ha destacado que trasladará estas acciones "la semana que viene", una vez analizada toda la emergencia y las situaciones que se produjeron. Todo ello, en el marco del "espíritu de colaboración" con la Delegación del Gobierno para "estar lo mejor preparados posibles".

Sin embargo, dicho esto, ha asegurado que sigue siendo necesario "pedir explicaciones sobre lo ocurrido". Así, ha sostenido que "no es de recibo" que por parte del Ejecutivo estatal se les diga que se puede "tardar muchísimo tiempo" saber cuáles fueron las causas.

El presidente autonómico ha asegurado que "cuanto antes" la Xunta debe de recibir del Gobierno una explicación basada en datos, en explicaciones técnicas de lo qué ocurrió". "Porque conocer las causas del problema es fundamental, no solo para intentar solucionarlo si vuelve a suceder, sino sobre todo para intentar que no se vuelva a producir", ha manifestado.

BALANCE DE LAS INCIDENCIAS

En su intervención, ha informado de que, a lo largo de la crisis, fueron movilizados unos 300 agentes de la Policía Autonómica, 700 miembros de las brigadas forestales, alrededor 300 de voluntarios de Protección Civil con intervenciones directas. Además, ha puesto en valor el trabajo de todas las fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, técnicos de emergencias y "profesionales de diversa índole que colaboraron movilizados por el Cecopi".

En el ámbito sanitario, ha explicado que los hospitales gallegos atendieron unas 2.000 urgencias y que, durante la emergencia, nacieron un total de 39 niños. También se realizaron casi 600 cirugías que eran urgentes o, como mínimo, de prioridad 1, y quedaron suspendidas 259 que no tenían carácter urgente y ahora se están retomando.

Según ha apuntado, el 061 recibió más de 2.300 llamadas y llevó a cabo casi un millar de intervenciones. Entre ellas, fueron atendidas 121 personas por problemas respiratorios o porque tenían necesidad de oxígeno en su casa. Además, se atendieron 24 accidentes de tráfico y a 11 personas que sufrieron un ictus.

El presidente de la Xunta, asimismo, ha detallado que durante la noche del apagón fueron suministrados caso 75.000 litros de combustible a centros sanitarios para garantizar el funcionamiento fundamental de los generadores de energía eléctrica.

En las residencias y centros de atención a la discapacidad se registraron una treintena de incidencias, "ninguna de ellas afortunadamente grave". Además, se les trasladaron bombonas de oxígeno y ambulancias a ocho centros que lo necesitaban. También fueron suministrados grupos electrógenos o combustible a 14 centros que así lo demandaron.

Rueda ha explicado que para estas actuaciones, la Xunta contó con la intervención de "muchas personas" y que fue "fundamental" la intervención de las brigadas de bomberos forestales de la Xunta, así como las patrullas rurales de la Guardia Civil. A todos ellos, ha agradecido su labor.

SUSPENSIÓN DE LAS CLASES

En el ámbito de la educación, según ha indicado, "aún en el nivel dos y después de la llamada del ministro del Interior y sin certeza sobre la duración del apagón y caídas las comunicaciones y con la petición expresa de ahorrar combustible", la Xunta "tomó la decisión de suspender las clases" en la jornada del martes 29 de abril.

Tras ello, ha señalado que, con la entrada en vigor del nivel tres, se tomó la decisión de que los centros educativos "estuviesen abiertos", aunque sin actividad docente para facilitar la conciliación familiar. Según ha reiterado, solo el 2,5% del alumnado de los colegios e institutos acudió a los centros, el 3,5% en el caso de las escuelas infantiles.

Sobre este punto y preguntado por las críticas a la gestión del cierre de los colegios, Rueda ha asegurado que la decisión de suspender la actividad lectiva "siempre es una decisión polémica" y ha recordado que la Xunta tiene un protocolo para situaciones de alerta meteorológica, pero no para este tipo de apagones energéticos. "Decir que falló la comunicación en un momento en el que no existían las comunicaciones, creo que no responde a la realidad", ha afirmado.

Además, también se ha referido a las críticas del BNG sobre la gestión de la emergencia. "Se nota que quien hace las críticas por decir que perdimos soberanía por pedir el nivel tres no gobernó en su vida", ha sostenido para señalar que lo que le importaba a la gente era que "las administraciones colaborasen entre ellas" para solventar el problema.

RECHAZA LAS CRÍTICAS A LAS RENOVABLES

En la rueda de prensa y preguntado sobre si comparte las críticas que algunas formaciones han hecho a las energías renovables a raíz del apagón, Rueda ha recordado que Galicia tiene como objetivo llegar a un 85% de producción de fuentes renovables. "Por lo tanto, no puedo estar más en desacuerdo con los que no quieren más renovables o dicen que las renovables son el origen de todos los problemas", ha afirmado.

Dicho esto, ha considerado que "lo que está claro es que el Gobierno no está, después del apagón, contribuyendo en absoluto a defender la imagen de las renovables" cuando "sigue sin dar explicaciones". "Cuando el responsable no dice nada, lo único a lo que contribuye es a crear incertidumbre y a dejar que ciertas teorías avancen", ha censurado.

"Lo que esta claro es que lo que falló fue la red y que lo que habrá es una mala gestión de las fuentes de energía que se incorporan a la red", ha sostenido el presidente, que ha criticado que la responsable de red eléctrica dijese que "todo funcionase perfectamente" y que se debe "estar muy orgullosos y pensar en lo rápido que se recuperó la energía en vez de pensar que hubo un apagón propio absolutamente de países tercermundistas".

Además, ha argumentado que "todos los expertos" dicen que la energía nuclear también debe formar parte del mix energético. "Eso no quiere decir que tenga que haberlas en Galicia, donde tenemos una fuerte apuesta por las renovables", ha dicho para señalar que, en Galicia, la energía eléctrica contribuyó a que se pudiese recuperar el servicio. "Yo, como no soy experto, si que creo que lo que dicen los expertos hay que atenderlo", ha finalizado.