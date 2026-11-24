El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha reafirmado este martes el compromiso del Gobierno gallego con "el bienestar y la convivencia" y ha defendido la puesta en marcha de medidas en este sentido por parte de la Xunta. En concreto, se ha referido al Plan integral de bienestar digital, a la recién aprobada Ley de educación digital o a las medidas introducidas en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos 2027.

Así lo ha señalado en el IV Congreso de coordinadores de bienestar y convivencia organizado por la Consellería, que reúne en Santiago a docentes y expertos de distintos ámbitos para abordar, entre otras cuestiones, la salud emocional, el bienestar digital y los entornos educativos saludables.

En este contexto, Román Rodríguez ha subrayado que la irrupción de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia artificial (IA) en general, y en el sistema educativo en particular, "supone un reto añadido" y, en Galicia, "se está trabajando de manera coordinada para afrontar con éxito esta nueva realidad".

Entre otras medidas, ha mencionado la puesta en marcha del 'Contrato de vida digital', un documento de carácter voluntario que firmarán el centro y el alumno, de acuerdo con la familia, relativo al uso de las tecnologías fuera del horario escolar.

En este contrato, según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, se establecerán una serie de obligaciones para el alumno en cuanto a los tiempos, horarios y usos de los dispositivos digitales y se hará un seguimiento de su cumplimiento.

Estas declaraciones se enmarcan en la inauguración de una conferencia que cuenta con la participación de expertos como la periodista y escritora especializada en alfabetización, educación y ciudadanía digital, María Zabala García.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), José Julio Fernández, abordará el 'Contrato de vida digital', en cuyo diseño participó. Con todo, la conferencia de clausura correrá a cargo del músico, compositor y cantante del grupo Maldita Nerea, Jorge Ruiz, que, además, es especialista en Audición y Lenguaje y logopeda.