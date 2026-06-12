La Xunta rebaja a nivel naranja la alerta por calor en el interior de la provincia de Pontevedra para este sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Plan de actuaciones de la Xunta frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, este sábado se rebajará la actual alerta de nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona interior de Pontevedra y pasará a nivel de alerta 2 (naranja).

Además, según los datos enviados por MeteoSalud y Meteogalicia, el episodio de calor estará el sábado en nivel 2 (naranja) en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña y se activa el nivel 1 (amarillo) en las zonas del oeste de A Coruña y sudoeste de A Coruña.

La situación de fuerte calor podría ir remitiendo lentamente en la jornada del domingo.

Con ello, el nivel de alerta naranja afectará a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

En A Coruña, los afectados serán Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

El nivel 1 (amarillo) se declara en los ayuntamientos de Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo, Zas, Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois.