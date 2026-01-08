La Xunta rechaza una subida "unilateral" del SMI y la patronal gallega apoya un alza "muy moderada"

El presidente de la CEG, Juan Vieites, y el conselleiro de Emprego, José González - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, José González, ha rechazado que el Gobierno "imponga de una forma unilateral" una subida del salario mínimo interprofesional, mientras que el representante de los empresarios gallegos Juan Vieites ha reiterado que la patronal gallega apoya un alza, pero "muy moderada".

A raíz de las últimos pasos en relación con esta medida --la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso un incremento del 3,1% a los agentes sociales en una nueva reunión del diálogo social--, el titular de Emprego de la Xunta ha advertido que "no podría llamar mesa de diálogo social aquella en que se pone encima una propuesta y si los representantes no muestran su consenso, directamente se impone", por la postura de los empresarios.

"Creemos en el diálogo transparente, que se llegue a acuerdos, también con los empresarios", ha incidido José González, para pedir "consenso de los representantes de las dos partes".

En cuanto a la confederación de empresarios de Galicia (CEG), su presidente, Juan Vieites, ha dicho que apuesta por "el diálogo social y los convenios colectivos", y que "tiene que haber un consenso".

"Ya hemos puesto encima de la mesa, como ellos con los funcionarios, una subida salarial específica. Nosotros no nos oponemos a que se incremente el SMI, pero de una manera acomodada", ha avisado, en referencia a la posición de la CEOE.

En este sentido, ha alertado de unos incrementos "de más del 40% en los últimos años" y ha abogado por "subir, pero de una manera muy moderada, como se ha hecho con los funcionarios públicos".

Precisamente, González y Vieites han hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas coincidiendo con la celebración de una reunión de la mesa gallega del diálogo social.