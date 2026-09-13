La Xunta recibe 15 ofertas para ejecutar las obras de la ronda este de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, ha recibido un total de 15 ofertas de empresas para ejecutar las obras de la Ronda Este de Ourense, que unirá Bemposta con la carretera N-525, por una inversión de 12,7 millones de euros

La nueva carretera, de 1,5 kilómetros, discurrirá por los ayuntamientos de Ourense y San Cibrao das Viñas, beneficiando a una población de 110.609 habitantes, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.

En concreto, el vial unirá la carretera OU-105 en Bemposta con la N-525 y completará la circunvalación por el sur de la ciudad conectando con la A-52. Se iniciará en la glorieta existente en la confluencia de la carretera OU-105 con la OU-510, en el núcleo de Bemposta, y desde este punto discurrirá en sentido suroeste para terminar en la nueva glorieta de conexión que permitirá el enlace con la N-525/OU-525 y con la autovía A-52.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 30 meses y el objetivo de la Xunta es adjudicar las obras antes de que termine este año. Con esta nueva carretera, se completará un vial de circunvalación perimetral de la ciudad de Ourense de acuerdo con lo previsto en el Plan Sectorial Viario de Ourense y su entorno.

El tramo que se construirá entre Bemposta y la N-525 contará con dos carriles, uno por cada sentido, de 3,5 metros cada uno, y arcenes de 1,50 metros. En las zonas de mayor pendiente habrá un carril adicional.

El trazado necesita estructuras a lo largo de su recorrido, como un paso inferior en el cruce donde pasa la línea de ADIF existente; un viaducto de 80 metros de longitud sobre el río Barbaña; y un paso superior para dar acceso a la EDAR San Cibrao.