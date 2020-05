La Xunta reclama movilidad entre provincias para municipios limítrofes, visitar a familiares e ir a segundas viviendas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Tras conocerse que Galicia pasará a la fase 2 a partir del lunes, pero que los gallegos seguirán sin poder circular entre las provincias, la Consellería de Sanidade ha vuelto a solicitar al Gobierno algunas concesiones que permitan "flexibilizar la movilidad" en el territorio, aunque no se conceda la circulación total.

En concreto, el Gobierno gallego ha reclamado que se permita la movilidad entre ayuntamientos limítrofes de provincias diferentes --un total de 73--, que se autorice pernoctar en segundas viviendas de otra provincia diferente a la de residencia habitual y que sea posible visitar a familiares de hasta segundo grado que vivan en otras demarcaciones provinciales.

Así lo ha concretado este sábado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, en la que también ha manifestado que esta petición ha sido trasladada al Ministerio de Sanidad el viernes y sobre la espera obtener una respuesta "en un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario en las próximas horas".

"Galicia, con 300 ayuntamientos que en los últimos 3 días no reportaron ningún caso, indica una situación muy estable con muy escasa presencia de virus, por lo que la movilidad entre distintas áreas no tendría riesgo", ha señalado el conselleiro, al tiempo que ha reconocido que "para el Gobierno es más cómodo desde el punto de vista del control" mantener a "la mayor parte de la población en una misma situación".

Por este motivo, "si no puede ser la movilidad total en la comunidad autónoma de Galicia, que sería más comprensible para la población, pedimos movilidad entre ayuntamientos limítrofes, ver a padres y abuelos y poder acudir a una segunda residencia para pernoctar al menos una noche".

LAS PLAYAS: MENOS HORAS Y SIN AGLOMERACIONES

A pesar de que el Gobierno gallego realice estas reclamaciones amparándose en la escasa circulación del virus por todo el territorio, es consciente de que la ciudadanía debe "seguir comportándose con este sentido de responsabilidad, aplicar el 'sentidiño galego' y evitar las aglomeraciones de gente, mantener la distancia física de dos metros", así como "la higiene de manos e higiene respiratoria".

Vázquez Almuiña ha recordado que esas medidas fueron las que "nos hicieron llegar hasta aquí" y que "no deben dejarse atrás" si el objetivo es "seguir en una buena situación epidemiológica", por lo que hay que "tener especial cuidado".

Ahora que se permitirá el baño en las playas, el máximo responsable de Sanidade ha advertido que no será posible "volver a la situación del año pasado, cuando las playas suponían la concentración de muchísima gente".

"Habrá que hacerlo por horas, con un aforo determinado", ha precisado. Por lo tanto, ha pedido a los alcaldes y alcaldesas que tomen "medidas para establecer normas de seguridad para los espacios comunes, porque el virus sigue ahí". "En muy pocos días podemos pasar de una situación basal a un pico. Tenemos que evitarlos" a través de una actitud ciudadana basada en la "concienciación clara sobre lo que se puede y no se puede hacer", ha añadido.

De esta manera, ha querido enviar un mensaje a la población en general para "escapar de playas abarrotadas" y buscar aquellas en las que sea posible "disfrutar con espacio suficiente". Ha apuntado a que "habrá que tener un control de aforo claro" y pasar "menos horas de las que pasábamos antes en la playa. Vamos a tener que repartirnos entre todos y si queremos disfrutar de la playa tenemos que hacerlo en condiciones de calidad y no de cantidad".

GALICIA PEDIRÁ LA FASE 3 EN 15 DÍAS

En todo caso "el objetivo de Galicia" es "pasar a la fase 3 dentro de 15 días" ya que el conselleiro ha considerado que "Galicia no fue un territorio muy golpeado" y debe seguir así para "poder volver a la situación de normalidad cuanto antes".

Desde su Consellería tienen claro que "la parte más importante en esta fase es diagnosticar y aislar" a los casos sospechosos de COVID-19. Los esfuerzos ahora pasan por "cuarentenar a los sospechosos y sus contactos", establecer un "proceso de diagnóstico precoz" y realizar cribados en los "colectivos de riesgo de contagios" como pueden ser los sanitarios, pero también los farmacéuticos, marineros que se embarcan u otros grupos de trabajadores.

Con este cribado, "pese a no tener síntomas", será posible "encontrar a algún paciente positivo y seguir la mecánica de aislamiento y estudio de todas las personas que estuvieron en contacto con ellos" para así mantener la situación que demuestran los datos actuales. Aunque Vázquez Almuiña no olvida que la sanidad gallega debe estar "ojo avizor" porque "el problema de que aparezca un caso es que pueda circular libremente".

En este sentido, ha recordado que el virus "no tiene todavía un frente como la inmunización natural o una vacuna. No hay que bajar los brazos, hay que mantener la distancia física de seguridad, la higiene de manos y seguir pensando que no hemos vencido" a la enfermedad aún.

Para combatirla, el conselleiro ha asegurado que el Sergas mantendrá "el refuerzo de personal contratado para la pandemia al menos hasta septiembre" ya que los sanitarios contratados "estuvieron en los momentos difíciles y porque hay que preparar la recuperación de la actividad habitual". "Todo este año y parte del que viene va a ser para tratar de recuperar la actividad, no con la misma forma pero sí con los mismos resultados", ha concluido Vázquez Almuiña.