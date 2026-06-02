La Xunta reivindica la "corresponsabilidad" con sindicatos para lograr el "ambicioso" plan de atención a la diversidad

El conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, presenta el plan de atención a la diversidad. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha reivindicado este martes la "corresponsabilidad" con los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y ANPE para lograr el nuevo plan para el impulso de la atención a la diversidad de Galicia, que ha subrayado que es "ambicioso" y que será "el impulso definitivo a una enseñanza totalmente inclusiva".

En un acto con representantes sindicales, asociaciones, entidades y profesorado celebrado en la Cidade da Cultura, el responsable autonómico ha presentado este plan, al que se destinarán casi 120 millones y que pretende consolidar a 400 profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación.

Entre las medidas que se impulsarán, Román Rodríguez ha destacado la modificación de los catálogos de personal de los centros de Infantil y Primaria, flexibilizando los criterios para acceder a especialistas de PT y AL. Esto supondrá, tal y como ha detallado la Xunta, que los puestos de 150 docentes de estas especialidades, que estaban de manera provisional en diferentes centros, se consoliden en la plantilla.

Por su parte, en el caso de la ESO, se contratarán un total de 200 especialistas en Pedagogía Terapéutica (100 ya el próximo curso y 100 más el siguiente), así como 50 orientadores.

Todo ello se suma a la reducción progresiva de ratios en las aulas gallegas y a la ponderación por dos y por tres en el cómputo de alumnos a la hora de conformar grupos. Ambas iniciativas, ha recordado el conselleiro, forman parte del Acuerdo de mejoras firmado en el año 2023 entre la Consellería de Educación y varias organizaciones sindicales, cuyo alcance fue ampliado el pasado viernes a través de una adenda pactada con CC.OO., ANPE, UGT y CSIF.

95% DE ALUMNADO INTEGRADO

Asimismo, el conselleiro ha expuesto que Galicia es la comunidad líder en integración de alumnado con necesidades especiales, con casi el 95% de los casos, frente al 85,7% de media del Estado.

"Buscamos que se evalúe y se sepa qué es lo que mejor resulta para poder favorecer el desarrollo personal y educativo de cada alumno. Esto queremos hacerlo garantizando las opciones de escolarización posibles", ha explicado.

Una idea en la que también ha profundizado la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, que ha reivindicado que el objetivo es "consolidar un sistema educativo inclusivo, equitativo, participativo y accesible para todo el alumnado"

CUATRO EJES

Asimismo, la representante de la Consellería ha detallado ante los presentes que el plan consta de cuatro ejes: dinamización en la atención a la diversidad, atención personalizada e inclusión, formación y actualización profesional y simplificación y eficiencia en la gestión.

Del mismo modo, ha asegurado que se revisará y actualizará la normativa de atención a la diversidad, se reforzarán los servicios de orientación y se apostará por la simplificación administrativa y la digitalización.

"DIÁLOGO CON EXIGENCIA"

Por su parte, el representa de CC.OO-Ensino, Borja Campos, que ha hablado en nombre de todas las organizaciones, ha valorado positivamente este plan que "sitúa en el centro de la agenda educativa gallega" la atención a la diversidad.

Tras poner en valor diferentes medidas como el refuerzo en los servicios de orientación o la reducción burocrática, entre otras, el sindicalista ha aseverado que se trata de "un excelente punto de partida, pero no de llegada".

"En orientación educativa, organismos como la Unesco llevan años defendiendo la necesidad de avanzar hacia ratios próximas a 50 alumnos por orientador para garantizar una atención adecuada. Ese debe seguir siendo el horizonte al que aspire el sistema educativo gallego", ha remarcado antes de subrayar que el aumento de profesionales de AL y PT es "un avance relevante" pero el objetivo es "garantizar todos los recursos que sean necesarios".

"La inclusión no puede estar condicionada por techos administrativos, sino por las necesidades existentes", ha reflexionado Campos, que ha instado a la Consellería a que el plan "no se quede en un documento", sino que debe "notarse en las aulas, en las familias y en las condiciones laborales".

Respecto a su apoyo al plan de la Administración autonómica, el representante sindical ha subrayado que las organizaciones tienen "la responsabilidad de negociar, proponer y llegar a acuerdos", pero también, ha reconocido, "de vigilar que lo acordado se cumpla", lo que ha avanzado que será ahora su "papel en este plan". "Nuestra disposición al diálogo es total, pero nuestra exigencia es total", ha concluido.

"EL CONFLICTO POR EL CONFLICTO NO APORTA"

Al finalizar el acto, a preguntas de los medios sobre las críticas de la CIG que tacha de "insuficiente" y de "propaganda" el plan anunciado, Rodríguez ha insistido en que el sindicato nacionalista "debería darse cuenta" de que "el diálogo con las organizaciones sindicales" que firman acuerdos con la administración "da resultados", mientras que "el conflicto por el conflicto", ha añadido, "no aporta nada".

En esta línea, el conselleiro ha remarcado que "el tiempo es el mejor juez" y ha puesto como ejemplo las medidas del acuerdo de mejoras sellado en 2023.

"Hoy en día en Primaria ya tenemos los horarios reducidos, las ratios reducidas en Infantil y Primaria de 25 a 20, ya implementamos la medida de contabilizar al alumnado por dos o por tres, ya incrementamos la base salarial en base a la carrera docente...", ha enumerado.