Xunta subraya que las encuestas sobre la comida en las residencias del Consorcio revelan una "satisfacción muy elevada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha subrayado que las encuentas de valoración de la comida que se realizan entre los más de 2.500 usuarios de los 70 centros que tiene el Consorcio Galego de Benestar revelan un nivel de satisfacción "muy elevado".

Así lo ha trasladado el Gobierno gallego en un comunicado en respuesta a la petición del PSdeG de suspender el servicio de cátering en las residencias del Consorcio y habilitar personal cualificado que ofrezca menús de calidad. Según los socialistas, los usuarios de las residencias señalan que no pueden ni comer los menús porque "o bien tienen mal olor, o están mal cocinados o es imposible masticar" la comida.

Al respecto, la Consellería de Política Social ha remarcado que el servicio de catering en las residencias del Consorcio es el mismo que se que presta en las escuelas infantiles municipales de Negreira o Brión, municipios gobernados por el PSOE; por lo que se preguntan si los socialistas "también pedirán la suspensión de este servicio en esos municipios".

Además, han señalado que "todos los menús están supervisados por nutricionistas y siempre están adaptados a las dietas" pautadas por los servicios médicos a los usuarios. Asimismo, han indicado que los alimento servidos están planificados "bajo un criterio nutricional pautado de antemano" y todas las dietas deben estar acreditadas mediante informe médico de cada usuario.

Por todo ello, han explicado que estos menús adaptados "pueden suponer limitaciones de sabor y textura", como menús sin sal o triturados. No obstante, han reiterado que el seguimiento para garantizar su calidad es "continúo y exhaustivo", desde que se elabora hasta en el propio centro.

En este sentido, la Xunta ha expuesto que la empresa encargada del servicio de comida es la misma que elabora la comida del programa 'Xantar na Casa', al que están adheridos 200 municipios de Galicia de todas los colores político, y se entregan en las viviendas de los usuarios más de 17.000 menús a la semana con "gran aceptación" entre ellos.