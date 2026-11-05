La Xunta tramita el acceso a Lenzetto desde el extranjero para 84 pacientes gallegas por la rotura de stock

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sergas ha gestionado hasta el pasado 2 de noviembre las solicitudes de acceso al medicamento Lenzetto desde el extranjero para un total de 84 pacientes gallegas, tras el desabastecimiento de este tratamiento hormonal indicado para aliviar los síntomas derivados de la deficiencia de estrógenos después de la menopausia.

Así lo ha trasladado el gerente del Sergas, Luis León, en la Comisión 5ª de Sanidade del Parlamento, donde ha asegurado que las pacientes disponen de dos vías para continuar con el tratamiento: la importación del propio fármaco y el uso de una alternativa terapéutica financiada, Evopad.

León ha incidido en que el problema de suministro afecta al conjunto del territorio nacional y no responde a una decisión de la Xunta ni del Sergas, sino a una incidencia que está gestionando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Según ha detallado, de las 84 solicitudes tramitadas para acceder a Lenzetto mediante el procedimiento de medicamento extranjero, 50 corresponden a pacientes de la provincia de A Coruña, seis a Lugo, diez a Ourense y 18 a Pontevedra.

La segunda opción que ofrece el sistema sanitario público gallego es Evopad, un tratamiento transdérmico alternativo que también está financiado por el Sistema Nacional de Salud.

El gerente ha reiterado el compromiso del Sergas de realizar un seguimiento de la incidencia y utilizar los instrumentos disponibles para evitar que las pacientes tengan que interrumpir su atención.

Asimismo, ha señalado que la AEMPS prevé que Lenzetto vuelva al mercado español durante la segunda quincena de noviembre, lo que permitiría avanzar en la recuperación progresiva de su suministro.

PSDEG PIDE QUE SE COMPENSEN LOS GASTOS

Por su parte, el portavoz de Sanidade del Grupo Socialista, Julio Torrado, ha reclamado al Sergas que informe a las pacientes afectadas por el desabastecimiento y asuma los costes derivados de los tratamientos alternativos que han tenido que utilizar y que no estaban inicialmente incluidos en su cobertura.

Torrado ha advertido de que la falta de existencias se prolonga desde hace ocho meses y ha subrayado que las pacientes no pueden interrumpir sus terapias hormonales ni son responsables de la situación.

Según ha explicado, el problema afecta no solo a mujeres que reciben tratamiento para afrontar los síntomas de la menopausia, sino también a personas trans y a pacientes vinculadas a tratamientos oncológicos pediátricos o de fertilidad.

El diputado socialista ha indicado que la falta de Lenzetto llevó a algunas pacientes a utilizar parches de Evopad, lo que provocó también problemas de disponibilidad de este producto y derivó en el uso de tratamientos en gel que, según ha denunciado, sufrieron igualmente dificultades de suministro.

A su juicio, la respuesta de las instituciones europeas ha sido "lenta y tardía" y la Administración estatal tuvo que activar las existencias de la AEMPS, mientras que el Sergas ha estado "mirando el partido" sin adoptar actuaciones ni ofrecer información real a las afectadas.

Torrado ha criticado que la Xunta atribuya la responsabilidad al Estado, pero se presente como parte de la solución cuando, después de meses de problemas, se prevé recuperar el suministro. Por ello, ha reclamado al Gobierno gallego que deje de "minimizar" la incidencia y dé una respuesta a las pacientes de toda Galicia, incluida la compensación por los gastos que hayan tenido que asumir para mantener sus tratamientos.