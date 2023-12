Yolanda Díaz presenta el sábado en A Coruña la comisión promotora de Sumar Galicia tras quebrarse el diálogo con Podemos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, acudirá el próximo sábado a Palexco, en A Coruña, para presentar la comisión promotora de Sumar Galicia, cuyo portavoz es Paulo Carlos López, y después de que el diálogo con Podemos se haya quebrado a raíz de la escisión del grupo en el Congreso.

Como ya había adelantado la diputada gallega por A Coruña y portavoz en el Congreso, Marta Lois, Yolanda Díaz se ha implicado personalmente en la constitución de la promotora y, con esta presencia del sábado, ya son varias los contactos que sobre terreno ha realizado la ferrolterrana.

A Coruña es, además, una de las ciudades simbólicas de las mareas, donde irrumpió en 2015 Marea Atlántica en María Pita de la mano de Xulio Ferreiro quien, no obstante, en las pasadas municipales se mantuvo apoyando la marea original capitaneada por Xan Xove frente a la lista que protagonizó el ex senador José Manuel Sande (y ex concejal de Ferreiro), fruto del pacto de Podemos e Izquierda Unida en la ciudad. En ambos casos, perdieron la representación en el palacio municipal.

Precisamente, José Manuel Sande ha sido fichado por Yolanda Díaz para su gabinete de confianza en el Ministerio de Trabajo, junto a otras caras consolidadas como Manolo Lago, y forma parte, asimismo, de la promotora de Sumar Galicia que conducirá el proceso hasta las elecciones autonómicas en tiempo de descuento y todavía sin elegir a la persona para encabezar la candidatura.

Con un par de semanas de retraso, Sumar Galicia presentará este sábado su comisión promotora, de la que ya se conocen nombres como el del ex alcalde de Ferrol Jorge Suárez y el catedrático y vicesecretario de la Academia Galega Henrique, además del propio portavoz; las diputadas gallegas de Sumar --Marta Lois y Verónica Martínez Barbero--, los asesores del Ministerio de Trabajo Manolo Lago (ex diputado también en el Parlamento) y José Manuel Sande (ex senador y ex concejal de Marea Atlántica); el ex secretario general de CC OO en Galicia, Ramón Sarmiento Solla; la responsable de LGTBI de UGT-Galicia, Laura García Parada; y la delegada sindical de la CIG y activista del movimiento feminista, Rocío Núñez Rúa (próxima a Marta Lois y que ya participó en la campaña de las generales).

IMPLICACIÓN DE YOLANDA DÍAZ

Precisamente, Yolanda Díaz ha estado durante los días festivos del puente en Galicia en un viaje de carácter privado, según las fuentes consultadas por Europa Press, aunque, en él, aprovechó para supervisar la situación de su partido.

Después de que hace un par de semanas ella misma comprobase la evolución de la constitución de Sumar Galicia aprovechando una visita a Vigo para la presentación de un libro, en donde anunció la incorporación del ex senador (también a su gabinete del ministerio); su presencia estos días pasados también sirvió para avanzar en los contactos en la candidatura de Sumar, que sigue sin persona candidata para encabezar la lista para las autonómicas y en la que quiere incorporar a todo el espacio que se quedó fuera de candidaturas y que formó parte de las mareas (incluida Anova, que pidió el voto para el BNG en las generales pasadas).