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SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado que este sábado se abre el plazo de presentación de solicitudes para la pesca de la lamprea en el río Tea, en la provincia de Pontevedra.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, así viene recogido este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con el fin de regular el aprovechamiento específico de esta especie en esta zona y establecer el período y las condiciones para presentar las solicitudes para el sorteo de puestos de pesca para la temporada de 2027.

Concretamente, el período hábil se extenderá desde las 21.00 horas del uno de febrero hasta las 8.00 horas del dos de mayo. La pesca se realizará en días alternos: en las estacadas impares, los lunes y viernes desde las 21.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente; y en las pares, los martes y sábados en el mismo horario.

En este sentido, se prohíbe la pesca desde las 8.00 horas de los domingos hasta las 21.00 horas de los lunes, y desde las 08.00 horas de los miércoles hasta las 21.00 horas de los viernes.

Así las cosas, el plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde mañana, sábado 21 de noviembre. Una vez finalizado este período, se elaborará una lista provisional con las personas admitidas y excluidas para el sorteo.

De acuerdo con el número obtenido, cada adjudicatario retirará un lote de permisos de cuarta categoría para toda la temporada, previo pago del precio público y presentación de la correspondiente licencia de pesca.

Además, se entregará a cada pescador, junto con los permisos, un libro de registro de capturas, que deberá mantener debidamente cumplimentado cada día de pesca. Al finalizar la temporada, deberá enviarlo en el plazo de 15 días al Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra.