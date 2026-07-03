La Agencia Europea de Control de la Pesca adjudica un nuevo contrato de servicio de buques patrulleros

Archivo - Imagen de las patrulleras de la EFCA. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europa de Control de la Pesca (EFCA), con sede en Vigo, ha informado de la adjudicación de un nuevo contrato marco para servicio de buques patrulleros de pesca en alta mar, "garantizando la continuidad de su capacidad operativa para apoyar a los Estados miembros y a la Comisión Europea en las actividades de seguimiento, control e inspección de la pesca en el marco de la Política Pesquera Común".

Según ha informado la propia Agencia, "tras un procedimiento de licitación competitivo, la adjudicación del nuevo contrato marco mantiene la capacidad consolidada de inspección de altura de EFCA con tres buques: Ocean Guardian, Ocean Protector y Ocean Sentinel, que operan bajo bandera portuguesa".

Estos buques seguirán siendo los únicos medios de patrulla marítima cuyas operaciones son coordinadas directamente por una agencia de la Unión Europea. El contrato, cuyo valor estimado es de 75 millones de euros, tiene una duración de 4 años.

Los tres buques continuarán desplegándose en apoyo de los Estados miembros dentro de los Planes de Despliegue Conjuntos (Joint Deployment Plans - JDP) de la EFCA, cubriendo áreas operativas como el Mediterráneo y el Mar Negro, las Aguas Occidentales, el Mar del Norte, el Mar Báltico, así como las regiones de la NAFO (Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste) y la NEAFC (Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste).

Además de las actividades de control pesquero, los buques también contribuirán a operaciones marítimas multipropósito, así como a ejercicios y simulacros en el marco de la cooperación europea sobre funciones de guardacostas. Sus capacidades operativas les permiten apoyar una amplia gama de tareas, incluidas operaciones de búsqueda y salvamento, vigilancia marítima y respuesta ante episodios de contaminación, reforzando una presencia más coordinada y eficiente de la Unión Europea en el mar.

Equipados con tecnologías modernas y mejores instalaciones a bordo, los buques garantizan un alto rendimiento operativo, así como una comunicación y coordinación eficaces en las operaciones conjuntas.