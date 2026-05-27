Anfaco alerta del impacto para industria europea de la liberación de conservas de atún en el acuerdo UE-México

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Anfaco-Cytma muestra su "preocupación" por el tratamiento concedido a las conservas de atún en el acuerdo modernizado entre la Unión Europea y México, firmado el pasado 22 de mayo, y que prevé "la liberalización total" de este producto a partir del séptimo año de aplicación.

Ahora deberá ser objeto de aprobación por el Parlamento Europeo y de ratificación por los 27 Estados miembros antes de su entrada en vigor definitiva.

En este contexto, la organización subraya que no alcanza a "comprender los elementos técnicos y económicos que han motivado la inclusión de las conservas de atún en el ámbito de liberalización total del acuerdo, tratándose de uno de los productos tradicionalmente considerados más sensibles y que, precisamente por esta razón, tenían un tratamiento específico limitado".

Denuncia que supone una "cesión sobre el enfoque que la Unión Europea ha venido aplicando de manera consistente en su política comercial para este producto, donde las conservas de atún han sido objeto de un tratamiento diferenciado precisamente por su elevada sensibilidad industrial, social y territorial".

En la Unión Europea, la industria conservera de atún genera más de 18.000 empleos, localizados fundamentalmente en regiones costeras altamente dependientes de esta actividad, como ocurre en Galicia.

México dispone de una de las principales flotas de captura de túnidos tropicales del mundo, situándose en torno al undécimo puesto del ranking internacional. En 2024, las capturas mexicanas de túnidos tropicales superaron las 182.000 toneladas, de las cuales más de 157.000 toneladas correspondieron a atún de aleta amarilla ('yellowfin'), una de las principales especies destinadas a la industria conservera española.

En este contexto, Anfaco advierte de que la apertura total del mercado de la UE "puede favorecer una reconfiguración significativa de los flujos comerciales internacionales, especialmente en un escenario marcado por una elevada competencia global".

A medio plazo, considera que este escenario "podría generar incentivos a la inversión de determinadas actividades productivas fuera de la Unión Europea, afectando a la base industrial, la inversión y el empleo en un sector estratégico para la autonomía alimentaria e industrial comunitaria".