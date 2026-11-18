SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anfaco-Cytma ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su preocupación por los efectos sobre la competencia de la adquisición de Avramar por Cooke, ya que podría concentrar el "80%" de la producción nacional de dorada y lubina.

La organización, que ha presentado alegaciones en el expediente C/1699/26, actualmente en primera fase de análisis, ha indicado que ese nivel de concentración exige "especial cautela" y un "análisis exhaustivo" de sus efectos sobre la competencia, las alternativas de suministro y el funcionamiento de toda la cadena de valor. "La dimensión económica de estas especies es significativa", ha remarcado.

"La preocupación no reside únicamente en la dimensión de la empresa resultante, sino en la reducción de la competencia efectiva que podría derivarse de la integración bajo un mismo grupo de dos operadores de gran relevancia en la producción española de dorada y lubina", ha apuntado en un comunicado.

A renglón seguido, ha remarcado que la "reducción de la presión competitiva" podría "limitar" las posibilidades de elección de los compradores y "reforzar" la capacidad negociadora de la entidad en precios, volúmenes y condiciones de suministro.

En este sentido, Anfaco ha apuntado que la existencia de otros operadores en el mercado "no garantiza" por sí la misma una competencia efectiva, por lo que pide valorar la capacidad productiva, dimensión, implantación comercial y posibilidades reales de atender los volúmenes demandados por la industria transformadora, la distribución y otros clientes.

Anfaco-Cytma considera "indispensable garantizar que después de cualquier operación continúen existiendo productores independientes viables, acceso competitivo a los alevines y alternativas de suministro con dimensión suficiente para ejercer una presión competitiva real".