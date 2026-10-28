Anfaco pide a los partidos una estrategia nacional mar-industria para reforzar la competitividad y el empleo

VIGO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cytma) ha propuesto a los partidos políticos una estrategia nacional mar-industria para reforzar la competitividad, el empleo y la autonomía alimentaria.

En un comunicado, la asociación ha indicado que ha remitido a las formaciones políticas de ámbito nacional un dosier con 44 propuestas para que las prioridades de la industria española de transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas se incorporen a los programas electorales y a la acción del próximo Gobierno que surja tras las elecciones generales.

"Necesitamos una acción política hacia la economía azul que contemple toda la cadena de valor. Cada decisión tiene efectos sobre la pesca y la acuicultura, pero también sobre la transformación, la comercialización y el empleo e inversión que generan. Solo desde una visión global mar-industria podremos adoptar las medidas adecuadas para reforzar la competitividad y la autonomía alimentaria europea.", ha afirmado el secretario general, Roberto Alonso.

Por ello, desde Anfaco han marcado cuatro decisiones prioritarias, como una política industrial específica para el sector, reciprocidad "real" en el comercio internacional, IVA superreducido para todos los productos del mar y financiación europea reconocible para toda la cadena de valor.