Argentina detecta "maniobras compatibles con pesca ilegal" del barco 'Playa de Galicia'

Playa de Galicia - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PONTEVEDRA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Prefectura Naval Argentina detectó al buque pesquero 'Playa de Galicia', con base en Marín (Pontevedra), "realizando maniobras compatibles con actividad de pesca efectiva por arrastre dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)".

De ello informa en un comunicado, en el cual subraya que el 18 de abril "realizó dos ingresos consecutivos al espacio marítimo argentino". "Durante la segunda incursión, y a partir del análisis de los reportes del posicionamiento satelital de su sistema AIS evidenció velocidades, desplazamientos y maniobras compatibles con operaciones de pesca efectiva dentro de los espacios marítimos argentinos", sostiene.

"No se registraron comunicaciones radioeléctricas ni reportes emitidos por el capitán o representante legal del buque a los Centros de Gestión de Tráfico de la Prefectura que justificaran el ingreso a bajas velocidades en espacio marítimo nacional por razones de emergencia, fallas técnicas o fuerza mayor", agrega.

El 'Playa de Galicia', un arrastrero de 65 metros de eslora, llegó al área adyacente a la ZEEA el pasado 13 de abril, después de zarpar desde el puerto de Marín, España y permaneció operando en inmediaciones de la zona exclusiva argentina.

La detección fue realizada mediante el Sistema Guardacostas, tecnología de monitoreo satelital y herramientas de análisis electrónico utilizadas por la Autoridad Marítima para el control de los espacios marítimos argentinos. El análisis técnico realizado por personal especializado de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre "permitió confirmar la presunción de que el buque efectuó maniobras compatibles con actividad extractiva dentro de la ZEEA".

En su escrito, la Prefectura Naval Argentina incluye un vídeo con el recorrido que supuestamente hizo el pesquero gallego entrando en aguas argentinas.

Argentina enmarca esta actuación en su política de "tolerancia cero" frente a la pesca ilegal para registrar en tiempo real los movimientos de los buques pesqueros extranjeras que operan en inmediaciones de la milla 200.