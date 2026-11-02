La Audiencia de Lugo ratifica la indemnización de la aseguradora por el naufragio del 'Pico da Lebre'

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LUGO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo ha desestimado el recurso de la aseguradora Murimar contra el fallo del Juzgado de lo Mercantil y de Primera Instancia nº 2 de Lugo que obliga a abonar una indemnización de 157.715 euros (más intereses) por el naufragio del 'Pico da Lebre', ocurrido el 26 de marzo de 2020 a 28 millas al noreste de Ribadeo (Lugo) --con los seis tripulantes rescatados ilesos--.

Al respecto, la aseguradora presentó recurso de apelación al considerar que hubo un "error en la valoración de la prueba sobre la causa del hundimiento" por, a su juicio, un deficiente mantenimiento de la embarcación. También pedía situar la indemnización máxima en 78.915 euros --descontados los derechos de tonelaje y potencia--.

Sin embargo, el fallo de la Audiencia de Lugo, que recoge Europa Press --avanzado por Faro de Vigo este lunes--, señala que "la valoración efectuada por la juzgadora de instancia aparece razonada, coherente y sustentada en el conjunto de la prueba practicada, sin que el recurso evidencie error alguno que justifique su modificación".

El informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) del naufragio del 'Pico da Lebre' apuntó a la posibilidad de que la inundación de la cámara de máquinas "pudo tener su origen en el mal estado de alguna de sus maderas o de su clavazón" en el casco. No obstante, indicaba que no es posible determinar las causas al no haber sido posible acceder al pecio.

Sobre ese informe se basaba el recurso de la aseguradora frente a la indemnización a la armadora, Astilleros Cillero, pero la Audiencia de Lugo argumenta que la investigación de la Ciaim "concluía que no era posible determinar las causas por las que se produjo el hundimiento, estando al día el barco siniestrado en todas las inspecciones periódicas exigidas legalmente". "Limitándose a señalar como mera posibilidad que la entrada de agua pudiera guardar relación con el estado de alguna de las maderas o de la clavazón, aunque es una mera suposición", agrega.

Además, la Sala considera que "tampoco se ha acreditado que el patrón no tomara medidas elementales para contener la inundación y salvar el buque". Por todo ello deniega las pretensiones de la aseguradora en su recurso.

Contra esta sentencia de la Audiencia de Lugo cabe presentar recurso de casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo (TS). NAUFRAGIO

El 'Pico da Lebre' partió de Celeiro, Viveiro (Lugo), la madrugada del 25 de marzo de 2020 para faenar al palangre. Durante la mañana del 26 de marzo, el barco cambió de zona de pesca y el motor se paró al virar el palangre que tenían largado. Posteriormente, el patrón detectó que el espacio de máquinas se estaba inundando rápidamente.

En este punto, el patrón avisó a Salvamento Marítimo y puso rumbo a puerto. Asimismo, estimó que la bomba de achique sería incapaz de contener la inundación, de forma que ordenó a la tripulación que abandonasen la embarcación en balsas salvavidas.

El pesquero 'Mendaña' recogió a los tripulantes a las 15,52 horas. Mientras, el 'Pico da Lebre' se hundió completamente a las 16,34 horas de ese 26 de marzo de 2020.