El BNG urge ayudas para el sector marisquero por caída de producción y el PP apela al "esfuerzo inversor"

Mariscadoras recogen el marisco muerto en la playa del Testal en Noia (A Coruña) - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha rechazado, con los votos en contra del PP y a favor de la oposición, una moción de los nacionalistas en las que se demandaba al Gobierno central y también a la Xunta medidas como ayudas para hacer frente a la "caída de la productividad marisquera en las rías gallegas, singularmente en los bivalvos, en la ría de Muros y Noia".

En su moción, el BNG planteaba instar a la Xunta a demandar al Gobierno central un plan de ayudas extraordinarias, pero también planificación por parte del Ejecutivo gallego de medidas a corto y medio plazo, junto con otra actuaciones. Los socialistas presentaron una enmienda con propuestas que los nacionalistas aceptaron incorporar a su texto, que, finalmente, no fue aprobado.

Esto con un debate previo en el que la diputada del BNG Rosana Pérez ha situado la pérdida de producción "en más de 17 toneladas solo en la ría de Muros y Noia". Además, ha criticado a la Consellería do Mar, de la que ha dicho que está "en contra del mar".

"Sigue sin reconocer que no todo tiene su origen en los temporales", ha sentenciado sobre la situación de los bancos marisqueros. "Ni una palabra sobre las medidas sociales que se necesitan o medidas extraordinarias", ha indicado sobre los planes anunciados.

"La Xunta anuncia planes de estudio y promesas de regeneración que nunca llegan a aplicarse con eficiencia, hay una falta de voluntad real de escuchar al sector", ha añadido la socialista Paloma Castro, quien ha defendido la actuación del Gobierno central y ha culpado a la Xunta de "no coordinarse" en esta materia con el Ejecutivo español. A la primera, le ha pedido que "ejerza" sus competencias en esta materia.

SEGUIMIENTO

Frente a los argumentos de socialistas y nacionalistas, el parlamentario del PPdeG Miguel Fidalgo ha recalcado que la Xunta mantiene un "seguimiento intensivo" con un plan de actuación ante eventos de baja salinidad "que no es teoría". "Es una herramienta ya en marcha en rías afectadas y con fases definidas".

"Con las botas puestas y visitando los bancos marisqueros para comprobar el estado de los bancos", ha asegurado también al remarcar las actuaciones de la titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, y para rechazar que no existan planes o medidas.

"Son bravos aquí y mansos en Madrid, eso se llama oportunismo", ha aseverado en relación al posicionamiento de los grupos de la oposición en Galicia y en Madrid. Junto al "esfuerzo inversor", ha insistido en que se puso en marcha una "actuación específica" tras los temporales.