Bruselas no ve anomalías en las importaciones de atún de Vietnam en la UE

BRUSELAS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea no aprecia irregularidades en las importaciones de filetes de atún procedentes de Vietnam hasta 2024, pese a las sospechas de fraude planteadas en una petición ciudadana examinada este martes por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha decidido mantener abierto el expediente.

"En base a todo esto, francamente, no vemos ninguna anomalía", ha señalado el representante del Ejecutivo comunitario, tras analizar los datos de importaciones y capturas disponibles que, a su juicio, "se cotejan perfectamente".

Durante el debate, Bruselas ha explicado que las normas de origen aplicadas en el acuerdo de libre comercio con Vietnam son similares a las de otros acuerdos y ha defendido que existen mecanismos de control que ya están siendo utilizados por las autoridades aduaneras de los Estados miembro.

Asimismo, ha indicado que las importaciones se han mantenido estables en torno a las 6.200 toneladas y que menos de la mitad se acogen a aranceles preferenciales, lo que, en su opinión, no apunta a un uso abusivo del acuerdo comercial.

No obstante, ha reconocido un aumento en 2025 y ha asegurado que la Comisión seguirá analizando las cifras para comprobar que se corresponden con las capturas declaradas por Vietnam.

EL PETICIONARIO DENUNCIA COMPETENCIA DESLEAL

Frente a esta posición, el peticionario ha alertado de un "crecimiento anormal" de las importaciones y ha denunciado una posible reexportación de producto de terceros países como si fuera de origen vietnamita para beneficiarse del arancel cero.

"Se está importando en la Unión Europea atún como origen Vietnam, pero que no lo es en la realidad", ha advertido, tras señalar incoherencias entre las cifras de producción y exportación del país asiático.

Según ha expuesto, esta situación genera una "competencia desleal" para las empresas europeas, que operan con mayores costes y estándares regulatorios, y ha criticado la falta de respuesta de la Comisión tras más de un año de denuncias.

En el turno de los grupos, la eurodiputada 'popular' Carmen Crespo ha respaldado las preocupaciones del peticionario y ha reclamado auditorías sobre el terreno para verificar el origen del producto ya que, a su juicio, si se confirman las sospechas, se trataría de una práctica fraudulenta que estaría "dañando la competencia justa".

Otros eurodiputados como el socialista Nils Usakovs han pedido cautela y han recordado que cualquier actuación debe basarse en pruebas, al tiempo que han señalado que ya existe una investigación en curso.

Con todo, la comisión de Peticiones ha decidido mantener abierta la iniciativa y solicitar una respuesta por escrito a la Comisión Europea antes de determinar los próximos pasos.